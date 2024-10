Czarzasty odpowiada Tuskowi: Pójdę po bandzie. Rosja wchodzi do Rzeszowa. Co robimy?

- Nie spodziewałem się, że będzie jakaś olbrzymia feta - dodał. - Doszliśmy do wniosku, że każdy (każda z czterech głównych sił politycznych, tworzących obecną koalicję - red.) będzie prezentował swoje osiągnięcia. Mieliśmy, jako czterej liderzy, podejrzenia, że jak się spotkamy we czterech, to każdy siebie głównie będzie chwalił, a tych elementów wspólnych nikt nie będzie eksponował - mówił. - Jesteśmy z tych dziesięciu miesięcy jako Lewica zadowoleni - zadeklarował.

Czy przyjęcie nowej strategii migracyjnej - sprzecznej z wcześniejszymi deklaracjami i zachowaniami polityków Koalicji Obywatelskiej, w tym Donalda Tuska, który podczas kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej mówił o próbujących nielegalnie przedostać się do Polski migrantach, że to "biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi" - 15 października ma charakter symboliczny? - Myślę, że to przypadkowa zbieżność wydarzeń - skomentował wicemarszałek Sejmu.

Czytaj więcej Polityka Łukasz Warzecha: Nie strategia, ale komunały Góra urodziła mysz – można by podsumować prezentację „strategii” migracyjnej rządu podczas sobotniej Rady Krajowej Koalicji Obywatelskiej. Nie tyle była to bowiem „strategia”, co zbiór ogólnie słusznych frazesów.

Lider Nowej Lewicy komentuje pomysł Donalda Tuska: Wystąpiliśmy przeciw łamaniu konstytucji

Włodzimierz Czarzasty powiedział w TVN24, że na posiedzeniu rządu Lewica poparła 95 proc. proponowanej przez Tuska strategii migracyjnej. - Tylko jeszcze do tego materiału, który się nazywa "Odzyskać kontrolę, zapewnić bezpieczeństwo" my dodajemy bardzo ważny artykuł pod tytułem "Zachować człowieczeństwo" - mówił. - My wystąpiliśmy wczoraj przeciwko łamaniu konstytucji, artykułu 56, który daje ludziom prawo do azylu. Nie zgadzamy się z tym - oświadczył.

- Pójdę po bandzie, ale w polityce trzeba pokazywać takie rzeczy. Ukraina pada, Rosja wchodzi do Rzeszowa - na przykład, bo to jest obrazowe. Chcemy uciec i nagle państwa inne mówią "zawiesiliśmy właśnie prawo do azylu". A co w sprawie Białorusi? (...) Zawieszamy prawo do azylu. A Cichanouska (opozycyjna wobec Aleksandra Łukaszenki kandydatka na prezydenta Białorusi - red.) - co robimy? - mówił Włodzimierz Czarzasty oceniając, że zawieszenie prawa do azylu to "wylewanie dziecka z kąpielą". - Nie ma kompromisów w sprawach wolnościowych i człowieczych - deklarował.

Dlaczego ministrowie z Lewicy nie poparli pomysłu Tuska? "Nie ma decyzji indywidualnych w takich sprawach"

Współprzewodniczący Nowej Lewicy relacjonował, że na posiedzeniu rządu ministrowie z jego formacji chcieli wpisać do proponowanych przepisów "punkt, że wszystkie te rzeczy, które będą się działy w sprawie azylu, powinny być zgodne z konstytucją". - Prosiliśmy o przestrzeganie konstytucji w artykule 56. - dodał. Pytany, czy nie było zgody na ten postulat, Czarzasty odparł: - Jeśli chodzi o azyl, nie zgodzono się na to.