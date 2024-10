Rząd przyjął strategię migracyjną. Ministrowie Lewicy zgłosili zdania odrębne

Dodała, że do 90 proc. przyjętego dokumentu Lewica nie ma uwag, ale "jeden fragment, dotyczący łamiącego konstytucję uniemożliwienia samego nawet wnioskowania o azyl, jest nie do zaakceptowania".

„Rzeczpospolita” poznała wstępną wersję strategii migracyjnej na najbliższe pięć lat. Ma być ona rozwinięciem słów Donalda Tuska o „czasowym zawieszeniu prawa do azylu” i zapowiedzi ograniczenia napływu imigrantów.

W rządowym dokumencie ma się znaleźć zapowiedź działań na forum Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych, by zmienić obecne regulacje międzynarodowe pod kątem bezpieczeństwa państwowego. Polska ma zaproponować włączenie do tych regulacji czasowe i terytorialne zawieszania prawa do składania wniosków o azyl.