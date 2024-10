Polityczna supersobota czyli co przedstawi Donald Tusk i dlaczego to PiS zależało na fuzji z Suwerenną Polską

Koalicja Obywatelska nie chciała oddawać tego weekendu walkowerem. Po przesunięciu konwencji PiS na 12 października, swoje wydarzenie polityczne ogłosiła partia Donalda Tuska. Dość niespodziewanie w Pradze premier ogłosił, że odbędzie się to w sobotę. – Dzięki temu będzie mógł przejąć polityczną inicjatywę przed przypadającą na wtorek rocznicą wyborów – zauważył Michał Szułdrzyński. przedstawi kompleksową strategię migracyjną Polski.

Kaczyńskiemu zależało bardziej niż Ziobrze

PiS planuje zaś przełożony na 12 października kongres w Przysusze, w trakcie którego ma dojść nie tylko do największej rekonfiguracji wewnętrznej w partii, ale również do połączenia z Suwerenną Polską. To zakończy podział, który rozpoczął się w 2011 roku. – Co ciekawe, to PiS bardziej zależało na tym zjednoczeniu niż ziobrystom – mówił Michał Kolanko.

Nie dla hejtu na małżeństwo polityków posłanki Gajewskiej i wiceministra Myrchy

Rozmówcy w „Politycznych Michałkach” dyskutowali też o kryzysie wewnątrz PO dotyczącym sprawy Kingi Gajewskiej i Arkadiusza Myrchy. – Jak zwykle w takich sprawach reakcja na kryzys była dużo groźniejsza dla polityków niż sam kryzys – mówił Kolanko. Zwłaszcza, że kwestia wiąże się z newralgicznym obecnie tematem mieszkalnictwa.

Autorzy podcastu skonstatowali też, że sprawa wcale nie musiała stać się dla Koalicji Obywatelskiej kłopotem, ponieważ dotyczy raczej stylu niż złamania prawa. Apelowali, by starannie rozróżnić pomiędzy domaganiem się jawności od polityków od hejtu, który przy okazji też spadł w mediach społecznościowych na małżeństwo polityków.