Szymon Hołownia ma duże szanse w wyborach prezydenckich, bo jest inny od kandydatów KO – łączy Polskę mniejszych miast z dużymi miastami i jest na ich tle lekko konserwatywny, być może bardziej akceptowalny przez część elektoratu, który głosuje na PiS i Konfederację. Pędzić może nie będą, ale w momencie wyboru mogą go zaakceptować - powiedział na antenie RMF FM Ryszard Petru, ekonomista, poseł Polski 2050.

- Takie ograniczenia władz samorządowych można by rozważyć, natomiast żadnego opodatkowania, bo opodatkowanie zawsze można obejść - przekonywał. Petru mówił, że problemem nie są firmy oferujące najem krótkoterminowy, lecz to, że "w Polsce jest za mało podaży mieszkań".

- Dlaczego jest za mało? Bo jest za mało gruntów pod zabudowę, za mało planów zagospodarowania przestrzeni i uwaga: administracyjne procedury są tak skomplikowane, że proces uzyskania zgód trwa od 2 do 3 lat - powiedział w Polsat News poseł.

- Można to uprościć. Przykładem są zintegrowane decyzje inwestycyjne w przypadku budowy dróg. W ciągu 7-9 miesięcy ma pan całą decyzję i tam jest 7-9 wniosków, a w przypadku budowy mieszkań jest około 30. Też to można skonsolidować. Są takie uproszczenia w ramach systemu, które nie wymagają kosztów - mówił.

Polska 2050. Ryszard Petru przypomina obietnicę Szymona Hołowni

Ryszard Petru podkreślił, że jest przeciwny podnoszeniu stawki podatku za wynajem krótkoterminowy. - Tutaj mamy różnicę zdań z panią minister. Uważam, że jestem przeciwny jakimkolwiek opodatkowaniu tego typu wynajmów, bo to zawsze przełoży się, ten wyższy podatek, na to, co płacimy przy wynajmie - zaznaczył. Poseł przekazał, że w Polsce 2050 nie było dyskusji na ten temat, a minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jedynie zgłosiła swój pomysł.