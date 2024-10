Nie dostali się do polityki, trafili do państwowej spółki

Od dwóch tygodni nowymi członkami zarządu w spółce Orlen Projekt SA z grupy kapitałowej Orlen SA są Arkadiusz Iwaniak i Piotr Gryszpanowicz. Iwaniak to były poseł Lewicy w latach 2019–2023. Jest szefem mazowieckiej Nowej Lewicy. Piotr Gryszpanowicz jest inżynierem, wykładowcą akademickim, ekspertem drogownictwa. Obaj pochodzą z Płocka i obaj próbowali swych sił w wyborach – Iwaniuk nie uzyskał mandatu do Sejmu, a Gryszpanowicz – do rady miejskiej Płocka, do której startował z list Trzeciej Drogi. Jak informuje „Rz” biuro prasowe Polski 2050, Gryszpanowicz nie jest członkiem partii.

Ogłoszenie o konkursie znika po kilku dniach

„Członkowie zarządu ORLEN Projekt zostali wybrani w postępowaniu konkursowym, ogłoszonym na stronie internetowej spółki. Zgodnie z przyjętym standardem, ogłoszenie było dostępne do czasu zakończenia postępowania kwalifikacyjnego (do 11 sierpnia). Członkowie zarządu ORLEN Projekt zostali powołani do pełnienia funkcji decyzją Rady Nadzorczej z dniem 19 września br.” – odpisuje na pytania „Rz” zespół prasowy Orlen SA. Nie mogliśmy sprawdzić jak wyglądało to postępowanie konkursowe, bo chociaż informacje o konkursach na prezesa spółki oraz członków zarządu nadal są umieszczone na stronie internetowej spółki, to zniknęły z nich kluczowe elementy: wymogi stawiane kandydatom, kto został zgłoszony i kogo wybrano.

Według naszych nieoficjalnych informacji zgłosiło się ośmiu kandydatów, ale na trzy wskazane w konkursie stanowiska członków zarządu. Ostatecznie wybrano tylko dwóch członków zarządu – Iwaniaka i Gryszpanowicza.

Ogłoszenia, jak wynika z informacji na stronie, były upublicznione tylko dziewięć dni – w terminie 2–11 sierpnia. Wcześniej w czerwcu wybierano prezesa spółki oraz trzech członków zarządu. Wyłoniono jednak tylko prezesa, a konkurs na członków zarządu powtórzono w sierpniu. Prezesem został Cezary Lewandowski, dotychczas członek zarządu ds. finansowych w Kolejach Mazowieckich (piastował tę funkcję od 2017 r.), spółki należącej do samorządu województwa mazowieckiego. Lewandowski ma doświadczenie w branży paliwowej, pracował m.in. w PERN Przyjaźń.