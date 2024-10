Czy teraz poseł Romanowski zostanie aresztowany? - Ja zwróciłem się w poniedziałek z wnioskiem o umorzenie tego postępowania przeciwko posłowi Romanowskiemu – odparł. - Zobaczymy jak się sądy do tego odniosą na późniejszym etapie. Ja uważam, że nie ma żadnych podstaw do wniosku w sprawie aresztu. Pan poseł Romanowski wie o zarzutach, nie utrudniał sprawy – dodał.



Obrońca Marcina Romanowskiego: Z naszych analiz wynika, że jest chroniony immunitetem krajowym

- Sąd Najwyższy w uchwale przesądził, że wniosek o uchylenie immunitetu krajowego Marcina Romanowskiego nie został poprawnie uchylony. Z naszych analiz prawnych wynika, że poseł Romanowski jest chroniony krajowym immunitetem – mówił nawiązując do uchwały trzech sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego, z której wynika, że przywrócenie do służby Dariusza Barskiego w 2022 roku było skuteczne, w związku z czym odsunięcie go od pełnienia funkcji prokuratora krajowego skuteczne nie było. Tym samym prokuratura kierowana przez Dariusza Korneluka – według Lewandowskiego – nie mogła skutecznie złożyć wniosku do Sejmu o uchylenie mu immunitetu.



Lewandowski przedstawił też zastrzeżenia co do działań, które doprowadziły do uchylenia immunitetu Romanowskiemu przez Zgromadzenie Parlamentarne RE. - W niedzielę, w godzinach popołudniowych, pojawiła się informacja ze strony polityków większości rządzącej, nawet nie prokuratury, że jakiś wniosek został złożony. Mój klient dowiedział się o tym dopiero w poniedziałek - mówił.



- Dopiero wczoraj, już po uchyleniu immunitetu pana posła, doręczono mu wniosek prokuratury – dodał.



- Głosowanie w Zgromadzeniu Parlamentarnym jest głosowaniem politycznym. Od poniedziałku politycy obecnej większości rządzącej zaczęli przygotowywać materiały, nagrywali filmy, na których cieszą się z uchylenia immunitetu – stwierdził też Lewandowski.