Tak wyglądała sytuacja na Ukrainie 26 września PAP

- To nie chodzi o to, aby Rosji jakieś tereny zabierać, nie chodzi o to, by atakować Rosję. Chodzi o to, aby Rosja nie zabrała ani części Ukrainy – podkreślił.



Czy zatem nie powinniśmy rozważać żadnego planu B, jakiejś formy kompromisu?



- My w Polsce nie powinniśmy tego brać pod uwagę. Co z tego, że świat uzna, iż załatwił sprawę i będzie dalej robił interesy z Rosją, a my będziemy w potencjalnym niebezpieczeństwie? - pytał retorycznie.



Andrzej Duda o podejściu Ukrainy do rzezi wołyńskiej: Spokojna i rozważna praca przyniosła efekt, nie szantażować Ukrainy

Prezydenta pytano też, czy miał okazję rozmawiać w Nowym Jorku z Wołodymyrem Zełenskim m.in. na temat sporów między Polską a Ukrainą w kwestii rzezi wołyńskiej i ekshumacji polskich ofiar tej zbrodni na Ukrainie.



- Nie rozmawialiśmy o tych sprawach akurat teraz, w Nowym Jorku. Spotkaliśmy się w siedzibie ONZ, przywitaliśmy się, rozmawialiśmy o kwestiach frontowych, o tym jak wygląda sytuacja na froncie wojny. Ja rozmawiałem z prezydentem Zełenskim na te tematy, które pan poruszył, kilkukrotnie. Efektem m.in. tych rozmów i moich powolnych, ale konsekwentnych działań w tej sprawie, była obecność Wołodymyra Zełenskiego wraz ze mną w katerze w Łucku, w rocznicę rzezi wołyńskiej. To był ważny symbol, efekt spokojnej i bardzo rozważnej pracy nad tą kwestią. Ja będę to kontynuował do końca swojej prezydentury – odpowiedział.