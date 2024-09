Andrzej Duda wdzięczny Marcinowi Kierwińskiemu. "Dziękuję za to"

Prezydent Duda przypomniał, że minister Kierwiński złożył manat do Parlamentu Europejskiego. - Myślę, że byliby tacy, którzy by tego nie zrobili – powiedział prezydent Duda. - Pan minister to zrobił w sprawie bardzo ważnej. Bardzo trudnej, ale bardzo ważnej społecznie. I bardzo ważnej także i państwowo. Jestem za to w imieniu Rzeczypospolitej bardzo wdzięczny – mówił prezydent. Dodał, że to poważna propaństwowa i proobywatelska postawa. - Dziękuję ogromnie za to – dodał.

Reklama

„Wiem jak to jest gdy rodzina jest dotknięta powodzią”

Zadeklarował wsparcie osobiste i Kancelarii Prezydenta, - Zadanie jest rzeczywiście bardzo trudne. Mogę pana zapewnić, że jako prezydent Rzeczpospolitej i jako człowiek będę ze swojej strony dokładał starań, by panu pomóc – powiedział Andrzej Duda, dodając, że "wie, jak to jest, kiedy rodzina jest dotknięta powodzią, wiem co to znaczy, kiedy mieszkanie jest zamoczone, wiem co to znaczy, kiedy wszystko jest zamoczone – mówił prezydent.

- Musimy zrobić wszystko, żeby pomóc tym ludziom wrócić do normalności, a przede wszystkim przetrwać ten czas – powiedział, dodając, że „niestety ten kataklizm przyszedł w bardzo trudnym momencie, w okresie jesiennym, kiedy zima jest praktycznie za pasem".

Donald Tusk: Jestem pod wrażeniem słów pana prezydenta

Jak powiedział podczas uroczystości premier Donald Tusk, jest „pod wielkim wrażeniem słów pana prezydenta”. - One zabrzmiały jak bardzo doniosły apel do nas wszystkich w Polsce, by niezależnie od przeszłości, niezależnie od tego, co czasami dyktują ludziom emocje i polityka, w sprawie powodzi, w sprawie ludzi dotkniętych powodzią, w sprawie wielkiego, ambitnego i bardzo trudnego zadania odbudowy terenów popowodziowych, być razem – mówił premier.