Andrzej Duda: Integralność terytorialna Ukrainy musi zostać przywrócona w uznanych międzynarodowo granicach

Prezydent Polski mówił następnie, że świat „po raz kolejny staje w obliczu niezwykle poważnego zagrożenia dla globalnego bezpieczeństwa”. W tym kontekście wskazał toczącą się na Ukrainie od dwóch i pół roku wojnę, która jest wynikiem „brutalnej agresji Rosji”. - To rażące naruszenie podstawowych norm prawa międzynarodowego, takich jak zakaz użycia siły w stosunkach międzynarodowych - dodał. - Nie możemy pozwolić na to, aby ta wojna przerodziła się w kolejny zamrożony konflikt. To najważniejsze zadanie na przyszłość - mówił polski prezydent.

Tak wyglądała sytuacja na froncie 24 września PAP

Duda stwierdził, że „powstrzymanie rosyjskiej wojny w Ukrainie” jest potrzebne "nie tylko po to, by położyć kres cierpieniom ludzkim i ukarać agresora". - Ale także po to, aby takie haniebne działania nie stały się wzorem do naśladowania dla innych. Integralność terytorialna Ukrainy musi zostać przywrócona w jej międzynarodowo uznanych granicach (obejmują one również Krym - red.) - podkreślił. Ostrzegł, że w innym przypadku "zgodzimy się żyć w świecie, w którym ofiarą agresji może paść każdy kraj, niezależnie od jego wielkości i położenia geograficznego".

Andrzej Duda w ONZ: Powstanie niepodległej Palestyny nie będzie sprzeczne z interesami Izraela

Prezydent mówił też o sytuacji na Bliskim Wschodzie "gdzie w wyniku brutalnych ataków Hamasu z 7 października 2023 roku doszło do eskalacji konfliktu". - Izrael, jak każde inne państwo, ma prawo do samoobrony. Działania te muszą być jednak zgodne z międzynarodowym prawem humanitarnym - zaznaczył. Dodał też, że Polska opowiada się za dwupaństwowym rozwiązaniem konfliktu izraelsko-palestyńskiego.