Pechowa wizyta prezydenta Ukrainy w USA

Spotkania z ukraińskim przywódcą odmówił też Donald Trump, który nazwał Wołodymyra Zełenskiego „najlepszym sprzedawcą w historii”. Mimo że takie spotkanie zdążyło zapowiedzieć biuro prasowe Zełenskiego jeszcze 19 września. Republikanie w Izbie Reprezentantów zażądali od prokuratora generalnego śledztwa w sprawie ewentualnej „ingerencji zagranicznego przywódcy” w amerykańskie wybory.

Ukraiński politolog: w biurze prezydenta Ukrainy jest pewne niezrozumienie realiów polityki amerykańskiej

– Najwyraźniej w biurze prezydenta Ukrainy jest pewne niezrozumienie realiów polityki amerykańskiej. Zełenski jechał do USA po to, by pokazać swój „plan zwycięstwa” wszystkim stronom sceny politycznej. A wychodzi na to, że pokaże tylko jednej stronie i to podczas wyborów prezydenckich. Znalazł się więc w pułapce. Jeżeli zwolni ambasador, to tym samym Ukraina przyzna się do błędu, ale jeżeli tego Kijów nie zrobi, to będzie oznaczało, że lekceważymy opinię spikera Izby Reprezentantów – mówi „Rzeczpospolitej” Jewhen Mahda, ukraiński politolog, dyrektor kijowskiego Instytutu Polityki Światowej.

– Nie rozumiem, jak można było jechać do USA, nie mając stuprocentowego potwierdzenia co do spotkania z Trumpem. Wygląda na to, że w otoczeniu prezydenta Zełenskiego wychodzili z założenia, że nadal jest ulubieńcem wszystkich i każdy będzie chciał z nim się spotkać – dodaje.

Wizyta Zełenskiego w USA. Z czym prezydent wróci na Ukrainę?

Z doniesień medialnych wynika, że nawet na demokratach plan Zełenskiego nie zrobił większego wrażenia. W czwartek „Wall Street Journal”, powołując się na wysokiej rangi urzędnika Białego Domu, informował, że plan ten „nie posiada wszechstronnej strategii”, lecz skupia się na dostawach dużej ilości amerykańskiej broni i zgodzie USA na użycie rakiet na terenie Rosji.