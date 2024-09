Zbigniew Ziobro nie ucieknie przed Komisją ds. Pegasusa?

– Nie podajemy żadnych innych informacji, bo my jesteśmy tu jedynie pośrednikiem, a nie „gospodarzem postępowania”. To nie są czynności w postępowaniu przygotowawczym, byliśmy związani zakresem i kierunkiem wskazanym przez komisję - mówi „Rz” prok. Przemysław Nowak, pytany o udział prokuratury w powołaniu biegłej.

Komisja sama mogła powołać biegłych w sprawie Ziobry. Pozwala jej na to art. 12a ustawy o komisji śledczej, który mówi, że „Dla uzyskania wiedzy specjalistycznej komisja może powoływać biegłych”.

– To uprawnienie komisji, jej autonomiczna kompetencja, nie powinna się zwracać do prokuratury. To rażący błąd, przez który komisja uzależnia się od prokuratury, a powinna być niezależna – mówi nam doświadczony prawnik.



Jak tłumaczy posłanka Sroka: – Komisja nie miała dostępu do informacji dotyczących placówek, w których poddany leczeniu był świadek. Jedynie prokuratura mogła przeprowadzić ustalenia w tym zakresie, zażądać dokumentacji i zlecić wykonanie opinii biegłemu.

Pytania Tomasza Treli do Zbigniewa Ziobry

– Zapytam o to, kto wymyślił Pegasusa oraz sfinansowanie jego zakupu ze środków Funduszu Sprawiedliwości – mówi „Rz” poseł Tomasz Trela, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Śledczej ds. Pegasusa., i wskazuje będące w posiadaniu komisji pismo, które kieruje ówczesny szef CBA Ernest Bejda do ówczesnego ministra Ziobry. – Pismo to rozpoczyna się od słów: „W nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń proszę o przekazanie 25 mln zł na działalność operacyjną CBA”. Kiedy pytałem świadków – wiceministrów lub dyrektorów departamentów – to twierdzili, że nie brali udziału w tych ustaleniach. Ziobro musi wiedzieć, kto podjąć decyzję o zakupie, kto go zlecał, kto wyrażał zgodę – mówi poseł Tomasz Trela.