Ćwiek-Świdecka: Leczenie w pięciu ośrodkach? Trzeba być zaradnym jak Zbigniew Ziobro

Czytaj więcej Komentarze Tomasz Krzyżak: Czy Zbigniew Ziobro zostanie męczennikiem? Komisja ds. Pegasusa uparła się przesłuchać Zbigniewa Ziobrę. Ma jedną opinię lekarską, z której wynika, że chorujący na nowotwór polityk po kilku ciężkich operacjach może stanąć przed jej obliczem. Jednak komisja powinna mieć tych opinii więcej.

Ale martwi coś innego – minister z racji swojej działalności publicznej, aktywności, wykształcenia i zaradności życiowej wiedział, miał kogo się doradzić, miał znajomości, potrafił szukać informacji i dostać się do lekarza, szpitala, najlepszego ośrodka specjalizującego się w leczeniu jego choroby. I bardzo dobrze, bo dzięki temu zyskuje szanse na zdrowie i życie. Ale co ma zrobić ktoś, kto nie ma takich możliwości, pieniędzy, wsparcia czy pomysłu, jak sobie poradzić z chorobą? Nie każdy jest przebojowy.

Przez kilka lat prowadziłam w „Rzeczpospolitej” akcję społeczną #Oddychaj, skoncentrowaną na chorobach dróg oddechowych – zwłaszcza raku płuca. Podczas wielu debat i wywiadów lekarze onkolodzy, ale też pacjenci opowiadali, że w leczeniu raka (nie tylko płuca, ale każdego) ważny jest czas i doświadczenie ośrodka, który przeprowadza zabieg chirurgiczny. Im więcej jest ich w ciągu roku, im większe doświadczenie ma ośrodek, tym szanse na powodzenie leczenia radykalnego większe.

Potrzebna jest szybka diagnoza i szybkie leczenie

A najważniejsza jest to, by w ogóle doszło do leczenia. By lekarz pierwszego kontaktu nie zbagatelizował objawów, by szybko postawiono diagnozę i wdrożono terapię. W przypadku chorób nowotworowych powinno to mieć miejsce w ciągu miesiąca od diagnozy.

Diagnoza jest wtedy, gdy są badania. A badania – gdy ktoś na nie skieruje. Na tomografię komputerową czy rezonans można dostać się w miarę szybko (zwłaszcza gdy chcemy zapłacić z własnej kieszeni około 1500–2500 zł), ale już na opis trzeba czekać dwa–trzy tygodnie. Podobnie jak z badaniem pobranego wycinka określającego rodzaj raka i potrzebnego do ustalenia terapii. Powód? Brakuje radiologów i patomorfologów, którzy się tym zajmują. Szybciej jest w dużych ośrodkach, stąd popularna w Polsce „turystyka onkologiczna” – ludzie jeżdżą na badania, chemioterapię czy naświetlania czasem przez pół kraju. I tu znów – muszą wiedzieć, że mogą tak zrobić. Ale też muszą wiedzieć, dokąd się udać, jak to załatwić i mieć pieniądze na dojazdy.

By to wszystko przyspieszyć, trzeba dobrze poszukać, pogłówkować, podzwonić, zapłacić z własnej kieszeni. Ale by tak walczyć o swoje zdrowie, trzeba być zaradnym i mieć pieniądze. Kto nie umie radzić sobie z systemem ochrony zdrowia, nie umie w nim pływać, ten niestety może chorować ciężej, a rokowania będą gorsze.