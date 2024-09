Przypomina, że przed laty politycy PO drwili z Edmunda Jannigera, młodego doradcy szefa MON Antoniego Macierewicza, co dziś okazuje się być bronią obosieczną. – Różnica jest taka, że ojciec Jannigera nie wpłacał na PiS – dodaje Kownacki.

To nie pierwsze podobne kontrowersje. W lipcu wywołała je asystentka społeczna Tuska, była stylistka rzęs

W dodatku Franciszek Bielowicki to nie pierwsza kontrowersyjna postać w otoczeniu premiera. W lipcu media obiegła informacja, że asystentką społeczną Donalda Tuska jako posła została Kristina Voronovska, Ukrainka, która w ostatnich latach pracowała jako stylistka rzęs w salonie Dream of Beauty, a potem w Biurze Krajowym PO. Szef KPRM Jan Grabiec tłumaczył, że jest ona magistrem ekonomii i pracowała w bankach, a po przeprowadzce do Polski nie mogła znaleźć początkowo pracy odpowiadającej jej kwalifikacjom, stąd zatrudnienie w salonie kosmetycznym. I zapewnił, że została sprawdzona przez służby.

W przypadku Bielowickiego Centrum Informacyjne Rządu wyjaśnia, że doradca prezesa Rady Ministrów jest jedynie nazwą stanowiska. „Nie oznacza to, że jest on bezpośrednim doradcą premiera w zwyczajowym rozumieniu, to jest forma zaszeregowania w gabinecie politycznym” – pisze CIR.

Dodaje, że Bielowicki wspiera KPRM w zakresie „komunikacji rządowej w internecie i mediach społecznościowych”. Zgodnie z niewaloryzowanym od wielu lat rządowym rozporządzeniem, na tym stanowisku można zrobić między 4,5 a 5,5 tys. zł brutto.