Piotr Serafin będzie nowym polskim komisarzem i prawdopodobnie – choć to prawdopodobieństwo graniczące z pewnością – obejmie tekę komisarza ds. budżetu na kolejne pięć lat. Z kim będzie musiał współpracować, to już praktycznie wiadomo, bo wszystkie państwa UE przedstawiły swoich kandydatów. Niektóre nawet, po konsultacjach z von der Leyen, dokonały ich zamiany.

Von der Leyen nie chce Thierry’ego Bretona

Celem konsultacji prowadzonych przez niemiecką przewodniczącą w ostatnich tygodniach miało być przekonanie kilku państw do wyznaczenia na komisarza kobiety, żeby pomóc von der Leyen zbliżyć się do równowagi płciowej w nowej KE. Ale były i inne przyczyny, na co wskazuje przykład Francji. "Kilka dni temu, na ostatnim etapie negocjacji w sprawie składu przyszłego Kolegium, poprosiłaś Francję o wycofanie mojego nazwiska z powodów osobistych, o których w żadnym wypadku nie rozmawiałaś ze mną bezpośrednio” – napisał w poniedziałek rano w liście do von der Leyen francuski komisarz Thierry Breton, wskazany przez Emmanuela Macrona już lipcu na drugą kadencję. Breton w efekcie tych zakulisowych negocjacji zrezygnował zarówno z ubiegania się o drugą kadencję, jak i z posady komisarza w dobiegającej końca obecnej kadencji. List upublicznił na swoim koncie na portalu X, co w Brukseli wywołało szok. Von der Leyen postanowiła wywrzeć presję nie na rząd małego kraju, ale potężnej Francji. I to nie w celu osiągnięcia równowagi płciowej czy podważenia kandydatury niekompetentnego polityka. Ale po to, żeby pozbyć się komisarza uważanego za jednego z najbardziej kompetentnych w mijającej kadencji, w której nadzorował jednolity rynek, przemysł obronny, rynek cyfrowy, a nawet organizował produkcję szczepionek w Europie.

Krytyka stylu zarządzania KE przez von der Leyen

W ostatnim czasie jednak kilka razy publicznie podważył sposób zarządzania KE przez von der Leyen. Był np. w grupie komisarzy, która zakwestionowała decyzję o powołaniu przez von der Leyen swojego partyjnego kolegi Markusa Piepera na specjalnego wysłannika KE ds. małych i średnich przedsiębiorstw. Von der Leyen oficjalnie kandydatury Bretona odrzucić nie mogła, ale – jak ujawnił Breton – dała do zrozumienia Macronowi, że Francja może liczyć na stanowisko wiceprzewodniczącego KE i znacznie lepszą tekę, jeśli wymieni obecnego komisarza na innego kandydata. Kilka godzin po rezygnacji Bretona Paryż ogłosił, że nowym kandydatem jest Stephane Sejourne, odchodzący minister spraw zagranicznych i bliski współpracownik Macrona.

Media pełne są nieoficjalnych informacji, często inspirowanych przez gabinet von der Leyen, o podziale tek w nowej KE. Wiadomo na pewno, że Niemka wyznaczy kilku wiceprzewodniczących wykonawczych, którzy będą mieli swoje teki, ale będą też nadzorować klastry komisarzy. Przewodnicząca chce uhonorować największe państwa członkowskie – Francję, Hiszpanię i Włochy – oraz komisarzy o najdłuższym stażu – Słowaka Marosa Sefcovica oraz Łotysza Valdisa Dombrovskisa. Teresa Ribeira z Hiszpanii miałaby nadzorować transformację energetyczną, Valdis Dombrovskis mógłby się zająć rozszerzeniem UE, a Włoch Raffaele Fitto – kwestiami gospodarczymi. Prawdopodobnie część tematów gospodarczych miałby też pod sobą wiceprzewodniczący z Francji. A Słowak miałby nadal nadzorować kwestie instytucjonalne.