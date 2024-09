- Trzeba rozdzielić dwie kwestie: jedna to kwestia współpracy instytucjonalnej, takiej współpracy służby absolutnie nie prowadzą. Natomiast to, że pewne wpływy Federacji Rosyjskiej pozostają w naszych kręgach i agenci wpływu są aktywni na polskiej scenie, to jest rzecz, która wydaje się oczywista dla każdego – dodał.



Jacek Siewiera: Gdyby dziś ktoś mógł zablokować udostępnienie akt śledztwa Pawłowi Rubcowowi, to by to zrobił

Czy w takim razie wypowiedź Andrzeja Dudy była potrzebna?



- Pytanie prezydenta było skierowane do premiera o intencje. Bo trudno nie dziwić się, jaka intencja stoi za udostępnieniem akt dwa tygodnie przed wypuszczeniem szpiega do Federacji Rosyjskiej – odparł Siewiera.



- Intencja w tym wypadku miała fundamentalne znaczenie. Pytanie czy doszło do (działania) instytucjonalnego, czy doszło po prostu do błędu – zaznaczył.



Szef BBN mówił też, że "gdyby dziś ktokolwiek z przedstawicieli rządu miał możliwość powiedzieć: 'nie, nie dajcie mu dostępu do akt', to jestem pewien, że by to zrobił". - Wybiegłby na korytarz i powiedziałby: absolutnie nie dawać mu dostępu do akt. Gdyby była ta świadomość - ocenił.



- Uważam, że prezydent podnosi sprawę, która odbija się echem przez ostatnią dekadę, choćby po to, by nigdy więcej do formalnej współpracy między polskimi służbami, a służbami Federacji Rosyjskiej, taką jaka ona jest, nie doszło – podsumował. Słowa o Rosji „takiej, jaka ona jest” to cytat z Donalda Tuska, który przed laty mówił, posługując się takim określeniem, o współpracy z Federacją Rosyjską (w czasie zachodniej polityki resetu wobec Rosji, przed nielegalną aneksją Krymu).