Wkrótce w tej sprawie ma pojawić się oficjalny komunikat. Wizyta będzie kolejnym potwierdzeniem dobrych polsko-amerykańskich relacji – poinformowały dziennikarza RMF FM źródła dyplomatyczne.

Podczas spotkania w Waszyngtonie z szefem polskiego MSZ Radosławem Sikorskim w lutym 2024 roku podkreślał „silniejsze niż kiedykolwiek” relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Wówczas rozmowy dotyczyły m.in. współpracy militarnej i wojny na Ukrainie. Blinken dziękował Polsce „za wszystko, co robi dla Ukrainy oraz za to, że stała się w Europie liderem i wzorem dla innych państw”.

W maju 2024 roku Antony Blinken odbył wizytę w Kijowie, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zaznaczył tam, że USA będą wspierać „drogę Ukrainy do NATO”, ale – jak stwierdził - do akcesji dojść może dopiero wtedy, gdy „zgodzą się na to wszyscy sojusznicy oraz gdy Ukraina wypełni wszystkie warunki”.

Antony Blinken, jeden z najważniejszych amerykańskich polityków

Antony Blinken to jeden z najważniejszych amerykańskich polityków, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego wiceprezydenta Joego Bidena.