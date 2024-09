Jak będzie wyglądał "czynny żal" sędziów? Posłanka KO: Doprecyzowanie w ustawie

- To 5 czy 6-godzinne spotkanie (Donalda Tuska i Adama Bodnara z przedstawicielami środowisk prawniczych – red.) nakreśliło pewne kierunki, by powiedzieć jasno, że prace trwają. Pieniądze z KPO spłynęły do Polski dlatego, że gwarancje przywrócenia praworządności w Polsce zostały przedstawione – mówiła też Rosa. - Ja poczekałabym spokojnie na projekty ustaw - podsumowała.



Porównania zostawiam premierowi Monika Rosa, posłanka KO

Posłanka zapewniła jednocześnie, że to jak ma wyglądać czynny żal, „wie z pewnością Ministerstwo Sprawiedliwości, wie to Adam Bodnar, który takie szczegóły będzie przedstawiał".



Rosa przekonywała, że dla koalicji rządzącej „najważniejsze jest, aby była ciągłość postępowań”. - Nie będzie żadnego cofania wyroków, wymazywania wyroków - zapewniła.



Posłankę spytano też o wypowiedź Donalda Tuska, który stwierdził, że skala rozliczeń rządu PiS w Polsce będzie „największa od kilkudziesięciu lat, biorąc pod uwagę całą Europę”. - Tylko rozliczenia powojenne Niemiec, mówię Norymberga i jej konsekwencje. I Jugosławia po wojnie jugosłowiańskiej... One są oczywiście nieporównywalne. Natomiast rozliczenia nieprawidłowości i nadużyć ze strony władzy w wyniku zmiany władzy po demokratycznych wyborach, są w Polsce największe w porównaniu do jakichkolwiek zdarzeń w Europie w ostatnich kilkudziesięciu latach - przekonywał premier.



Rosa stwierdziła, że Tusk nie porównał rozliczania rządów PiS do sądu nad nazistowskimi zbrodniarzami w Norymberdze a mówił jedynie, że w Europie – poza procesem przed Trybunałem w Norymberdze i poza rozliczeniami odpowiedzialnych za zbrodnie wojenne w byłej Jugosławii – nie było takich rozliczeń.