– W tym modelu postępowania istotna jest aktywność. Tu nie można liczyć na to, że to się „samo przeprowadzi”. To klasyczny kontradyktoryjny spór, dużo zależy od tego, jak się Polska przygotuje do tej sprawy – podkreśla mec. Paplaczyk, dodając, że brytyjskie sądy „przywiązują fundamentalną wagę do praw i wolności każdego ściganego”. – Nie poddają się naciskom politycznym, o czym świadczy chociażby sprawa Juliana Assange'a. Chociaż jego wydania domagały się mocarstwa, to sędziowie brytyjscy mieli to za nic.

Obrona Michała K.: „Sprawa polityczna”

Dla adwokata Pawła Szopy (zgadza się na podawanie pełnego nazwiska) „sprawa ma oczywisty charakter polityczny”. – Do mediów z prokuratury wyciekają materiały ze śledztwa, wyjaśnienia innych podejrzanych. Publicznie o sprawie wypowiada się minister Bodnar, premier, członkowie rządu i politycy, którzy tryumfalnie ogłaszają, że podejrzani zostaną ściągnięci do kraju i rozliczeni. Jak w tej sytuacji podejrzani mogą liczyć na rzetelny proces? – pyta mec. Bartosz Lewandowski, adwokat biznesmena.

I uważa, że jego klient „został uwikłany w sprawę o charakterze ewidentnie politycznym, a w takich sprawach brak możliwości jawnego prezentowania tego, co jest w materiałach śledztwa, niezwykle utrudnia przedstawienie faktów”. – Wbrew narracji nikt nie stawia panu Szopie zarzutu żadnej kradzieży, korupcji, przywłaszczenia, a ocena prawnokarna koncentruje się jedynie na marży, jaką uzyskał za agregaty prądotwórcze, która w rzeczywistości wynosiła ok. 20 proc, a nie jak podaje się publicznie, 400 proc.- utrzymuje mec. Lewandowski.