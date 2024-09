Wielkie zmiany w rządzie Donalda Tuska? Włodzimierz Czarzasty nie widzi podstaw

Czytaj więcej Polityka PiS stawia na finansowe „pospolite ruszenie” po decyzji PKW Po odrzuceniu sprawozdania komitetu wyborczego PiS przez PKW – a przez to utracie znacznych funduszy – partia Jarosława Kaczyńskiego mobilizuje swoich zwolenników do wpłat na jej rzecz. Czy jednak w ten sposób może przetrwać?

Włodzimierz Czarzasty zapowiada konwencję Nowej Lewicy na temat mieszkalnictwa

Odnosząc się do tematu "nowego otwarcia" Czarzasty ocenił, że dobrze byłoby podsumować pierwszy rok kadencji rządu Tuska. - Jest się czym chwalić. Minęło dziewięć miesięcy od rozpoczęcia nowych rządów po wyborach. Zrobiliśmy bardzo dużo ustaw związanych ze sferą socjalną, zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo roboty i radziłbym swoim koalicjantom oraz swoim przyjaciołom z Lewicy, żeby to nagłaśniać, informować, bo może coś jest złego w komunikacji - przekonywał.

- Co do nowego otwarcia, przyjmujemy plan na przyszły rok. Jeden plan jest docelowy, czyli to, co chcemy zrobić w ciągu czterech lat, to wynika z naszych programów wszystkich czterech partii i umowy koalicyjnej, i te rzeczy, które w przyszłym roku chcemy zrobić - mówił w Polsat News współprzewodniczący Lewicy. Poinformował, że w sobotę jego formacja zorganizuje "dużą konwencję dotyczącą mieszkalnictwa". - To jest dla nas, po rencie wdowiej, w tej chwili największa sprawa - plus związki partnerskie - oświadczył.

Dodał, że dla jego partii ważne jest także wliczenie w staż pracy okresu przepracowanego w ramach umów-zleceń i działalności jednoosobowych firm. - Każdy z nas ma jakiś plan. Jeżeli ktoś to nazywa "nowym otwarciem, niech nazywa "nowym otwarciem", ale chcę powiedzieć, że za rok będzie następne "nowe otwarcie" w takim razie. Co roku "nowe otwarcie" - powiedział Włodzimierz Czarzasty. Stwierdził, że nie widzi podstaw do robienia "wielkich zmian" w rządzie.