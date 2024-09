Jarosław Kaczyński nie wpłacił na PiS? Daniel Obajtek deklaruje, że może zapłacić za niego

W czwartek 29 sierpnia Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że odrzuciła sprawozdanie finansowe z kampanii wyborczej komitetu Prawa i Sprawiedliwości. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak poinformował, że dotacja dla komitetu PiS zostanie pomniejszona o 10 milionów złotych. Partia kierowana przez Jarosława Kaczyńskiego może także stracić subwencję na trzy lata, jeśli jej roczne sprawozdanie finansowe zostanie odrzucone. PiS może odwołać się od decyzji Państwowej Komisji Wyborczej do Sądu Najwyższego.

PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu PiS

Sprawozdanie komitetu PiS zostało odrzucone w związku z nieprawidłowościami w finansowaniu kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Chodziło o spot Ministerstwa Sprawiedliwości promujący przed wyborami zmiany w Kodeksie karnym, dwa pikniki wojskowe, w czasie których agitację prowadził m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz o zatrudnienie w Rządowym Centrum Legislacji osób, które miały prowadzić kampanię wyborczą byłego szefa RCL, Krzysztofa Szczuckiego.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości zarzucali PKW uleganie politycznym naciskom. Przekonywali też, że rządzący - czyli koalicja KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy - chcą wyeliminowania opozycji. Z kolei politycy koalicji, ale i opozycyjnej Konfederacji, oceniali, że PiS został słusznie ukarany przez PKW.

Jarosław Kaczyński apeluje o pomoc finansową dla PiS

- Potrzebujemy teraz pomocy ze strony społeczeństwa, pomocy finansowej – mówił w piątek Jarosław Kaczyński. - Apeluję do wszystkich patriotów, aby nawet niewielkie sumy, nawet 10 złotych, przekazywali na nasze konto – kontynuował. Przekonywał, że pieniądze są potrzebne jego partii na kampanię przed wyborami prezydenckimi. - Jeżeli oni wygrają wybory prezydenckie, to będą mogli zrobić wszystko w Polsce, nie będzie już żadnych ograniczeń. Będą mogli zmienić Polskę ustawami w autokrację, w prawdziwy autorytaryzm – dodał, odnosząc się do obecnie rządzących.