Start kampanii Sławomira Mentzena. "Będę najbardziej aktywnym prezydentem w historii"

Mentzen: Musimy zrobić wszystko, by Polska była gotowa na konfrontację

- To piękne marzenie i ten piękny sen wcale nie musi się ziścić. Historia się jeszcze nie skończyła, na naszych oczach niestety pojawiają się zagrożenia i czarne chmury, które sprawiają, że przyszłość – niestety – może wyglądać zupełnie inaczej. 10 lat temu Rosja zaatakowała Ukrainę, zajęła Donbas i Krym. Już wtedy było wiadomo, że czas pokoju w Europie się niestety skończył, że musimy dysponować silną armią po to, żeby nikomu nie przyszło do głowy nas zaczepiać czy dokonywać ataku na Polskę. Od 2,5 roku trwa pełnoskalowa wojna, od tej pory absolutnie nikt nie może mieć wątpliwości, że ryzyko konfliktu zbrojnego niestety jest realne – mówił podczas swojego przemówienia Sławomir Mentzen. - Musimy zrobić wszystko, by być do tego gotowym. Premier Donald Tusk mówił przecież, że żyjemy w czasach przedwojennych, szef BBN mówił, że mamy trzy lata na przygotowanie się do konfrontacji. To oznacza, że mający dostęp do tajnych raportów są przekonani, ze ryzyko wojny jest duże. Niestety, jak patrzę na działania naszego państwa, to nie widzę, żebyśmy się do tego konfliktu poważnie przygotowywali. Ciągle tylko słyszmy od polityków, co kiedyś będziemy mieć - dodał.

Jak zaznaczył polityk, "płacimy dziesiątki miliardów dolarów zaliczek na drogi, zagraniczny sprzęt, który być może pojawi się u nas za kilka lat”. - W tym samym czasie, prawdziwego sprzętu mamy coraz mniej, jesteśmy coraz słabsi (…) W polskim systemie dowodzenia jest kompletny bałagan - zauważył.

Sławomir Mentzen: Unia Europejska konsekwentnie ewoluuje w kierunku superpaństwa

Sławomir Mentzen powiedział także, że "to nie są jedyne zagrożenia”. - Mamy Unię Europejską, która coraz konsekwentniej ewoluuje w kierunku superpaństwa. Urzędnicy brukselscy, politycy niemieccy, chcą doprowadzić do przejęcia kolejnych kompetencji od państw członkowskich, chcą pozbawić Polskę prawa weta. Jeśli się im to uda, Polska straci swoją suwerenność i stracimy wpływ na losy państwa, w którym żyjemy - powiedział.

- Jak patrzę na obecnych polityków, obecnych i poprzednich prezydentów oraz premierów, nie widzę nadziei. Obie strony tego sporu robiły wszystko, żeby na raty oddać naszą suwerenność i nasze kompetencje Unii Europejskiej. Donald Tusk podpisał Traktat Lizboński, który zmniejszał wpływ Polski na UE, ale to Lech Kaczyński go ratyfikował. To politycy PiS-u zgodzili się na Zielony Ład, na to, by UE mogła tworzyć swój dług i nakładać na nas swoje podatki - zaznaczył Mentzen.