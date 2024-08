Donald Tusk: Przygotowaliśmy budżet budowy i siły. Prawie 190 mld zł na obronność

Na środowym posiedzeniu rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2025 rok.



Donald Tusk o budżecie: Rekordowe wydatki na obronność

- Pan minister Andrzej Domański wczoraj obchodził urodziny, sprawił sobie największy z możliwych prezentów. Do północy udało mu się ustalić z panami i paniami ministrami wszystkie kluczowe dane dotyczące budżetu na rok 2025. Czeka nas jeszcze długa droga do samego finału, czyli do podpisu prezydenta, ale budżet jest gotowy – i to w sytuacji obiektywnie nie najłatwiejszej. Wojna, która wymusza zmianę struktury wydatków i zmianę proporcji. Powiem delikatnie: zły stan państwa, jeśli chodzi o wiele dziedzin, w tym gospodarczych, odziedziczony po naszych poprzednikach. Postawiliśmy sobie wysoko poprzeczkę jeśli chodzi o budżet. Niezależnie od tych wyjątkowych okoliczności chcemy i uzyskaliśmy to w 2024... (...) będziemy to kontynuowali w roku 2025: inflacja w ryzach, rekordowy od lat wzrost gospodarczy, realny wzrost płacy minimalnej i start inwestycji związanych przede wszystkim z energetyką, z infrastrukturą kolejową. A obok tego ten wielki wysiłek, który nas czeka – i od tego nie ma odwrotu – zwiększenie wydatków na zbrojenia i obronność - powiedział Tusk.



- Przygotowaliśmy budżet budowy i siły – dodał. - Będziemy budować to co jest potrzebne ze względu na bezpieczeństwo Polski to bezpośrednie i bezpieczeństwo energetyczne. Zdecydowaliśmy o rekordowych wydatkach na obronę: mówimy tu o blisko 190 mld złotych – dodał.



- To wzrost także w porównaniu do 2024 roku, który i tak był rekordowy. Będziemy wydawali na zdrowie ponad 220 mld zł - mówił też Tusk.