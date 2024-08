Czy opinia publiczna nie dowie się co robił Pablo González? Sąd chroni informacje

Problem w tym, że proces nie ma szansy się rozpocząć – Rubcowowi musiałby zostać odczytany akt oskarżenia. Wiadome jest, że oskarżony w sądzie w Polsce się już nie stawi. – Możliwości są dwie: albo sąd umorzy postępowanie, albo wyda za oskarżonym list gończy. Znając działanie rosyjskich służb, ich agent, na nowych papierach, nowej tożsamości, być może już znajduje się w Europie – ocenia mec. Antoni Kania-Sieniawski, adwokat specjalizujący się w sprawach dotyczących służb specjalnych. Według informacji nieoficjalnych prokuratura będzie chciała, by za Rubcowem wydano listy gończe – zarówno ENA, jak i międzynarodowy.

Według Krzysztofa Izdebskiego, prawnika i eksperta Fundacji Batorego, sąd, odmawiając dostępu do jawnej części aktu oskarżenia, podszedł do sprawy „zbyt ostrożnie, zbyt zachowawczo”. – Jeśli część tego dokumentu nie jest „oklauzulowana”, to sąd powinien wydać zgodę na udostępnienie go, nie zakładając z góry, że dziennikarz niewiele zrozumie z treści, skoro mają one odniesienie do akt niejawnych. Musi być tu zachowana zasada proporcjonalności – między dobrem państwa a jawnością życia publicznego. Tym bardziej że sprawa dotyczy dziennikarza, który przez kilka lat mieszkał w Polsce.

Sprawa Pawła Rubcowa. Najpierw skazać, potem wydać

Rubcow, jako dziennikarz z Hiszpanii, co ujawnił portal Frontstory, miał szerokie kontakty także w polskich mediach m.in. dzięki jego partnerce Magdalenie Ch., dziennikarce (jest podejrzana o pomocnictwo).

Mec. Kania-Sieniawski: – To jest postawienie sprawy na głowie. Polska wypuszcza szpiega, zamiast go posadzić na ławie oskarżonych, skazać, potem ułaskawić i na końcu oficjalnie, zgodnie z zasadami, wymienić. To, co się stało, to złamanie zasad i ktoś za to powinien odpowiedzieć.

W kontekście polskiego procesu o szpiegostwo Paweł Rubcow, który ma również hiszpańskie obywatelstwo, ma wiele do stracenia. Ewentualne skazanie za szpiegostwo zamyka mu drogę do Europy – dziś nie jest osobą skazaną, nie widnieje wobec niego zastrzeżenie w bazie Schengen. Torpedowanie procesu jest w jego interesie.