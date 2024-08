Były to słowa bardzo nieodpowiedzialne. Pokazują dużą zmianę w Polsce 2050 jeśli chodzi o jej kierunek. To już nie jest ta partia propaństwowa, którą znamy. To jest partia neoliberalna - powiedziała w Polsat News Daria Gosek-Popiołek, odnosząc się do słów Szymona Hołowni, który stwierdził, że "składka zdrowotna nikogo nie leczy, a zabija polskie firmy".