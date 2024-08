Lewica gasi pożar i reaguje na kryzys w sprawie Bartłomieja Ciążyńskiego

– Są standardy, które obowiązują wszystkich. Nie dlatego mówiliśmy w trakcie wyborów do parlamentu, że będziemy te standardy wykonywali i przestrzegali, żeby tego nie robić. Minister Ciążyński popełnił błąd, zwrócił środki finansowe i podał się do dymisji – powiedział dziennikarzom w Sejmie. I jednocześnie podkreślił, że tak wyobraża sobie działanie koalicji. „Błędy się zdarzają, ale trzeba za nie płacić. Dotyczy to w szczególności łudzi władzy. Wiceminister z całą pewnością wie, co powinien zrobić” – napisał niemal równolegle z przedpołudniową konferencją Lewicy na serwisie X premier Donald Tusk.

W kolejnym wpisie poinformował, że dymisja została przyjęta.

Co dalej? Pytania o rekonstrukcję rządu

Zgodnie z ubiegłorocznym ustaleniem liderów koalicji w ministerstwach na poziomie sekretarzy i podsekretarzy stanu mają być reprezentanci wszystkich partii tworzących koalicję rządową. Do tej pory wakaty były obsadzane przez te same partie. Tak było np. w Ministerstwie Rozwoju, gdzie wiceministra odpowiedzialnego za budownictwo Krzysztofa Kukuckiego z Lewicy (po tym jak został prezydentem Włocławka) zastąpił Tomasz Lewandowski – również z Lewicy. W resorcie kultury Stanisław Rogowski zastąpił europosłankę Joannę Scheuring-Wielgus.

Jeszcze wiosną w kuluarach wielokrotnie mówiło się, że w ramach rekonstrukcji rządu może dojść do zmian w liczbie wiceministrów. Ostatecznie do rekonstrukcji rządu przed wakacjami nie doszło, a kolejni wiceministrowie „wchodzili” prędzej czy później na miejsca poprzedników z ich macierzystych partii.

Czytaj więcej Polityka Lewica ma problem z obsadzeniem stanowisk "swoich" wiceministrów Lewicy udało się dotąd obsadzić tylko jeden wakat spośród trzech na stanowiskach wiceministrów, a jedna z kandydatur wzbudziła szczególne kontrowersje.

Uzupełnienie wakatu w rządzie o wiceministra – nawet w tak ważnym resorcie jak Ministerstwo Sprawiedliwości – to jedynie niewielka korekta. Ale tak jak pisała już „Rzeczpospolita”, w nowym sezonie politycznym, który rozpocznie się pod koniec sierpnia, wrócą szybko pytania o większe zmiany w rządzie i koalicyjne „drugie otwarcie”, o którym w trakcie jednej z niedawnych konferencji prasowych mówił premier Donald Tusk. Przed kilkoma miesiącami dał do zrozumienia, że będzie oceniał ministrów pod kątem ich pracy w resortach.