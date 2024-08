Co dalej? Kazimierz Michał Ujazdowski nadal działa w think tanku Centrum Dobrego Państwa, który przygotował głośny projekt ustawy o wychowaniu patriotycznym, przedstawiony niedawno przez prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Projekt zakłada m.in. utworzenie kanonu wizyt w miejscach kluczowych dla polskiej kultury i dziedzictwa, które będą realizowane przez uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zaś jeszcze za rządów PiS think tank przedstawił projekt nowelizacji regulaminu Sejmu, przewidujący m.in. poprawę jakości legislacji, otwarcie parlamentu na organizacje pozarządowe i polepszenie debaty.

Czytaj więcej Polityka Kazimierz Michał Ujazdowski dołączy do PSL-Koalicji Polskiej Poseł PSL-Koalicji Polskiej Marek Biernacki zapowiedział, że do klubu dołączy senator Kazimierz Ujazdowski. - Nam nie chodzi o transfery. Nam chodzi o to, żeby budować pewne środowiska polityczne, które będą z nami współpracowały. Jesteśmy otwarci na wszelką współpracę - zapowiedział.

Ujazdowski zamieścił wpis sugerujący budowę czegoś nowego w politycznym centrum

Kazimierz Michał Ujazdowski ma nadal działać w Centrum Dobrego Państwa. Czy pójdzie o krok dalej? Sugerowałby to wpis zamieszczony przez niego przed miesiącem na Facebooku, opatrzony zdjęciem z plaży w Sopocie. „Krótka chwila nad morzem po rozmowach z Aleksandrem Hallem, Hubertem Cichockim i Markiem Tokarczykiem o tym, jak wzmocnić polityczne centrum i demokratyczną prawicę w Polsce”. Wspomniany Aleksander Hall to były działacz antykomunistyczny i minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, a obecnie wpływowa postać centroprawicy. Wielokrotnie, m.in. na łamach „Rzeczpospolitej”, opowiadał się za wzmocnieniem roli PSL jako rzekomo jedynego ugrupowania, potrafiącego przyciągnąć wyborców konserwatywnych, przeciwnych PiS.

Czy oznacza to, że środowisko Ujazdowskiego wstąpi do PSL albo stworzy nowe ugrupowanie? – Zdecydowanie zamierzam zostać osobą bezpartyjną – mówi nam Kazimierz Michał Ujazdowski. O tym, że „zachowa niezależność polityczną”, mówił jednak też po odejściu z PiS. Kilka lat później był już w CdP.