Jak wskazuje opublikowane w sobotę badanie The New York Times/Siena College, Kamala Harris prowadzi w Arizonie – 50 do 45 proc. – i Karolinie Północnej – 49 do 47 proc. W Nevadzie oraz Georgii w dużej mierze demokratka zmniejszyła różnicę dzielącą prezydenta Joe Bidena – zanim wycofał się z wyścigu do Białego Domu – z Donaldem Trumpem. Przewaga byłego prezydenta USA nad Harris wynosi obecnie w Nevadzie 48 do 47 proc., zaś w Georgii – 50 do 46 proc.

Wybory w USA: Kamala Harris depcze Donaldowi Trumpowi po piętach

Sondaż sugeruje także, że średnia z tych czterech południowych stanów wykazuje, iż zarówno Kamala Harris, jak i Donald Trump, mają poparcie po około 48 proc.

Portal „The Hill” zauważa, że wygrana w przynajmniej jednym z wymienionych wyżej stanów oraz zwycięstwo we wszystkich trzech pozostałych z niezdecydowanym elektoratem – Wisconsin, Michigan i Pensylwanii – prawdopodobnie wystarczy, by zdobyć prezydenturę.

Amerykańskie media zauważają, że sobotni sondaż pokazuje znaczącą poprawę dla demokratów w porównaniu do podobnego badania, które przeprowadzono w maju. Wówczas Donald Trump miał w Arizonie, Georgii i Nevadzie przewagę nad Joe Bidenem 50 do 41 proc.