- Odebraliśmy raport dotyczący pierwszego etapu odbudowy i budowy Orlików, mówimy też o budowie nowych Orlików – kontynuował Tusk. Premier mówił przy tym o podwyższeniu świadczeń dla animatorów organizujących zajęcia na Orlikach.



- Cieszę się, że tak duże środki – mówię o 200 mln zł - (przeznaczono) na odbudowę i rozbudowę Orlików tylko w 2024 roku – podkreślił premier.



- Bardzo nam zależy na to, aby idea wielkiego sportu, idee olimpijskie, nasi bohaterowie, nie tylko igrzysk... żeby to się przekładało na ten sport codzienny i żeby najmłodsi odnaleźli motywację. Chodzi przede wszystkim o ich zdrowie, bardzo ważne cele psychospołeczne. Chodzi nie tylko o zdrowie fizyczne, ale też typ relacji, jaki nawiązuje się w czasie tego typu zajęć. Orliki to może być bardzo ważna część edukacji, wychowania społecznego, nawet – o czym głośno było wczoraj – wychowania patriotycznego. Bo nie ma patriotyzmu, bez wspólnoty, świadomości tego, czym jest drużyna. Dlatego będziemy inwestowali w to więcej środków. Mamy w tej chwili 2600 Orlików, pod koniec tej kadencji powinniśmy dojść do 3600 Orlików – zapowiedział szef rządu.