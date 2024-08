Czytaj więcej Plus Minus Marcin Giełzak: Jean-Luc Mélenchon to człowiek, który rozsadzi Francję Nowy Front Ludowy: trzy słowa, trzy kłamstwa. Unia wszystkich lewic, od socjalistów po komunistów, od zielonych po „niepokornych”, jest próbą odnowienia bloku, który już raz się rozpadł. Pozostaje silnie podzielona wewnętrznie i cały czas nie znajduje sposobu, aby zatrzymać odpływ uboższych wyborców ku dalekiej prawicy.

Od „Le Figaro” po „Le Monde” francuskie media nie mają jednak pojęcia, kogo Macron widzi w Pałacu Matignon, paryskiej siedzibie premiera. Dzwonił do kluczowych polityków Republikanów, w tym Xaviera Bertranda, Michela Barniera i Jean-Louisa Borloo. Miał też nawiązać znakomitą nić porozumienia z wywodzącą się z tego samego obozu politycznego przewodniczącą stołecznego regionu Ile-de-France Valerie Pecresse, wyrażając podziw, jak zorganizowała igrzyska.

Francois Hollande znów zaczyna odgrywać poważną rolę we francuskiej polityce

Jednak Republikanie mają tylko 39 deputowanych i za nic nie zbudują większości w parlamencie tylko z ruchem prezydenta Ensemble (150). Dlatego poważniej brzmią plotki, że na fotelu premiera Macron widziałby socjalistę Bernarda Cazeneuve, który już występował w tej roli za prezydentury Francois Hollande’a. To musiałoby jednak wcześniej oznaczać rozpad NFL.

Są na to szanse. Wschodząca gwiazda socjalistów Raphael Glucksmann, pod którego wodzą Partia Socjalistyczna w wyborach europejskich uzyskała znakomity wynik 13 proc., czuje się oszukany przez to, że „zmuszono” go do podporządkowaniu się Melenchonowi. Syn znanego filozofa żydowskiego pochodzenia Andre Glucksmanna z trudem toleruje antysemickie ciągoty lidera NFL.

Ale dystansuje się od Melenchona także Hollande, który właśnie został deputowanym z departamentu Correze. I popularny organizator manifestacji Nuit debout, Francois Ruffin. Do buntu przeciw Melenchonowi musiałoby jednak dojść szybko, bo terminy uchwalenia budżetu gonią. A rynki finansowe tracą cierpliwość do Francji.