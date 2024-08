W pewnym momencie Jarosław Kaczyński, którego otaczali ludzie starający się zablokować krzyczącego mężczyznę, użył wulgarnych słów wobec działacza Obywateli RP. - Ty putinowska s****o - stwierdził.

Jarosław Kaczyński prowokowany na miesięcznicach

To nie pierwszy raz, kiedy podczas obchodów miesięcznicy doszło do awantury. Po uroczystościach związanych ze 162. miesięcznicą smoleńską – z październiku – prezes PiS Jarosław Kaczyński zniszczył jeden z wieńców złożonych pod pomnikiem jego brata, prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezes PiS wdał się także kiedyś w sprzeczkę z jedną z demonstrujących osób, do której powiedział: "Do kogo, ty gówniarzu, per ty mówisz? Zasrany gnoju".