Albo prezydent Duda może być jak były prezydent Komorowski, który stał się bardziej komentatorem sceny politycznej. W tej chwili wszystkie opcje są na stole, a sam prezydent nie ma raczej skonkretyzowanych jeszcze planów na czas po 6 sierpnia 2025 roku. Natura współczesnej polityki, jej oszałamiająca szybkość i zmienność tematów sprawiają, że dla prezydenta tym bardziej liczy się ostatnie wrażenie. Spór o sądownictwo z 2017 jest już wydarzeniem historycznym. Tak jak i początek wojny z 2022 roku.

Czas kohabitacji z premierem Donaldem Tuskiem

Prezydent wchodzi w ostatni rok swojej kadencji w kohabitacji – i to trudnej – z premierem Donaldem Tuskiem. To niezwykle trudna sytuacja, bo Tusk jest bez wątpienia nie tylko obecnie najsilniejszym politykiem w Polsce, ale i dysponującym największym doświadczeniem i polityczną zręcznością. Z drugiej strony relacje prezydenta z jego dawnym obozem politycznym pozostają chłodne. Mimo to prezydent – co pokazują sondaże zaufania – pozostaje jednym z najbardziej popularnych i cenionych przez Polaków politykiem. W lipcowym badaniu CBOS-u jest wręcz politykiem z największym zaufaniem (49 proc.). Na dalszych miejscach są Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski.

Z naszych rozmów wynika, że w Pałacu Prezydenckim opracowano szereg planów i inicjatyw, które mają sprawić, że ostatni rok prezydentury nie będzie pasywny

A kwestii do rozstrzygnięcia w pałacu, chociażby w sprawach międzynarodowych, jest bardzo wiele. Tak samo jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne i strategię na ostatni rok wobec posunięć rządu koalicyjnego w kolejnych kwestiach, zwłaszcza w realiach rozkręcającej się kampanii wyborczej. Z naszych rozmów wynika, że w Pałacu Prezydenckim opracowano szereg planów i inicjatyw, które mają sprawić, że ostatni rok prezydentury nie będzie pasywny. Pytanie, czy te plany zostaną rzeczywiście wykonane, czy też pozostaną tylko na papierze.

Oczywiście jest też kontekst międzynarodowy – wybory w USA i potencjalne zwycięstwo Donalda Trumpa. Ale to wydarzenia poza wpływem samego prezydenta. Ma jednak wpływ na szereg decyzji w Polsce, dotyczących jego samego i planów na ostatnie 365 dni. Czy je zrealizuje? Odpowiedź na to pytanie przyniesie zapewne dopiero początek nowego, jesiennego sezonu politycznego.