Wybory prezydenckie 2025: PiS rozważa opcje kalendarzowe

Kampania na prezydenta RP dłuższa niż krótsza

Od wielu tygodni PiS sprawdza w badaniach grupę kandydatów na prezydenta – większość to politycy młodego pokolenia, w tym samorządowcy. Niektórzy – jak Tobiasz Bocheński – przyznali wprost, że są brani pod uwagę. To wszystko tworzy pytanie, na ile wewnętrzna rywalizacja, nieunikniona w takim przypadku, nie doprowadzi do zbyt widocznych podziałów w samym PiS, które przecież od lat i tak jest podzielone na frakcje. PiS nie organizuje oczywiście żadnych realnych prawyborów. Ale Nowogrodzka i tak musi zarządzić tym procesem, którego stawka (jak już wspomniano na samym początku) jest bardzo wysoka.

PiS zdaje sobie sprawę, że rozpoznawalność swojego kandydata trzeba będzie budować przez kilka kolejnych miesięcy prekampanii, a później kampanii wyborczej

Wybór listopadowej lub nawet październikowej daty sprawia, że potencjalna rywalizacja między kandydatami na kandydatów potrwa już bardzo krótko. W 2014 na pewno nie było tak, że liczne nazwiska sprawdzanych kandydatów krążyły w tak otwarty sposób w przestrzeni publicznej. Dla PiS to nowość, ale i wspomniane wcześniej pewne ryzyka.

Jednocześnie jesienna data wskazuje, że PiS zdaje sobie sprawę, że rozpoznawalność swojego kandydata trzeba będzie budować przez kilka kolejnych miesięcy prekampanii, a później kampanii wyborczej. Pytanie, na ile sztabowcy na Nowogrodzkiej będą potrafili zarządzić tym procesem – budowania rozpoznawalności – w zdecydowanie odmiennych warunkach niż w 2014 roku, w zupełnie innym ekosystemie medialnym, w świecie, w którym nawet „duże” tematy bardzo szybko się wypalają.

Ostateczne decyzje w rękach Jarosława Kaczyńskiego. W 2014 roku Andrzej Duda okazał się (jak sztabowcy, np. Marcin Mastalerek, jeden z architektów tamtego zwycięstwa) trafionym wyborem. Od tego czasu minęła jednak w polityce epoka. A dla PiS przestrzeni na błąd nie ma.