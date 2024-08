Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Jędrzej Bielecki: Kamali Harris grozi powtórka z Hillary Clinton. Sondaże niepokoją Po fatalnej debacie 27 czerwca Joe Biden nie miał szans na wygraną z Donaldem Trumpem. Ale Kamala Harris, która go zastąpiła w wyborach prezydenckich, wciąż nie jest ich faworytką. Tim Walz jako kandydat na wiceprezydenta to zmieni?

W Minnesocie dał się poznać jako wyraźnie progresywny, jak na warunki amerykańskie, polityk. Doprowadził do wpisania do stanowej ustawy zasadniczej gwarancji prawa do aborcji, co może okazać się ważnym atutem w toczącej się w tej chwili gorącej debacie w tej sprawie. Zdołał też przeforsować przepisy zapewniające wyżywienie uczącej się młodzieży. Skutecznie zaangażował się w walkę z pandemią covidu i podjął śledztwo, czy po śmierci z rąk policjanta czarnoskórego George’a Floyda służby porządkowe w jego stanie nie działają zbyt brutalnie.

O wyborze Tima Walza miała zdecydować „dobra chemia”, jaka wywiązała się między nim a Kamalą Harris

Minnesota to jeden z siedmiu zmieniających swoje upodobanie stanów, które w 2020 roku postawiły na Joe Bidena i które musi zachować Kamala Harris, jeśli ma zdobyć Biały Dom. Co prawda sondaże Fox News wskazują, że 52 proc. wyborców chce tu wciąż oddać głos na kandydatkę demokratów, a 46 proc. na republikanina, jednak w innych stanach tej części USA jak Wisconsin sytuacja nie jest już tak jasna. Tymczasem i tam Walz jest uważany za „swojego”.

O wyborze wiceprezydenta miała zdecydować „dobra chemia”, jaka się wywiązała między Walzem a Harris, gdy wiceprezydent zaangażowała się w 2022 roku w reelekcję gubernatora Minnesoty. Później podobne wrażenie wiceprezydent odniosła, gdy odwiedziła jeden ze szpitali tego stanu, gdzie przeprowadzane są zabiegi przerywania ciąży. Doskonałe porozumienie między oboma politykami potwierdziło się w trakcie krótkiego procesu selekcji przez Harris swojego zastępcy.

Jednak wybór Walza pozostaje dla demokratów ryzykowny. W sztabie Trumpa miano odetchnąć z ulgą, gdy okazało się, że udziału w wyborach nie weźmie Josh Shapiro. Już na starcie gubernator radykalnie zwiększałby bowiem szanse na przejęcie w listopadzie przez demokratów Pensylwanii. Bez tego stanu obecna wiceprezydent właściwie może przestać marzyć o Białym Domu. 51-letni Shapiro, były prokurator i znakomity orator, w 2022 roku wygrał walkę o zarządzanie Pensylwanią z wywodzącym się z radykalnego skrzydła republikanów Dougiem Mastriano różnicą aż 15 pkt proc. Dwa lata później cieszy się on zaufaniem aż 61 proc. mieszkańców stanu.