Kurator przejmie władzę w Konfederacji? Są wnioski do sądu

Choć według statutu kongres jest najwyższą władzą w partii, rada liderów uważa, że niezwołanie go w terminie w praktyce nic nie zmienia. Członek rady liderów i skarbnik Konfederacji Michał Wawer tłumaczył nam w lipcu, że Konfederacja jest wciąż na etapie formowania, władze zostały powołane w 2019 roku przez założycieli partii, a w statucie znajduje się przepis, wskazujący, że „kadencja powołanych w ten sposób władz trwa do momentu wyboru władz na kongresie”. – Władze mogą legalnie działać, aż zdecydują się zwołać kongres – podkreślał.

Zdaniem Janusza Korwin-Mikkego przedłużanie kadencji władz Konfederacji jest niezgodne ze statutem i ustawą

Z taką argumentacją nie zgadza się Korwin-Mikke. – Gdyby przyjąć takie założenie, władze Konfederacji mogłyby nie zwołać kongresu i rządzić do końca świata, co jest całkowicie sprzeczne z ustawą o partiach politycznych – mówi „Rzeczpospolitej”. Zwraca uwagę, że zgodnie z ustawą „partie polityczne kształtują swoje struktury oraz zasady działania zgodnie z zasadami demokracji, w szczególności przez zapewnienie jawności tych struktur, powoływanie organów partii w drodze wyborów i podejmowanie uchwał większością głosów”. Dodaje, że w statucie jest mowa o pięcioletniej kadencji władz partii.

– 25 lipca skończyła się kadencja władz w Konfederacji, więc zwróciłem się do sądu, by ustanowił kuratora, który zwoła kongres – dodaje Korwin-Mikke. Jak ustaliliśmy, w sądzie jest co najmniej jeszcze jeden podobny wniosek. Złożyło go troje osób związanych ze środowiskiem Konfederacji: Samuela Torkowska, Piotr Sterkowski i Tomasz Kwiatkowski. Ten ostatni w 1995 roku był szefem Kancelarii Prezydenta RP Lecha Wałęsy.

W piśmie do sądu wywodzą, że członkami nie mogą zostać, bo zgodnie ze statutem o przyjęciu do Konfederacji decyduje głosowanie Rady Liderów. Tymczasem – jak wywodzą – 25 lipca rada przestała legalnie działać

W odróżnieniu od Janusza Korwin-Mikkego nie są członkami Konfederacji, twierdzą jednak, że mają „konstytucyjne, ustawowe i statutowe prawo ubiegania się o członkostwo”. W piśmie do sądu wywodzą, że członkami nie mogą zostać, bo zgodnie ze statutem o przyjęciu do Konfederacji decyduje głosowanie Rady Liderów. Tymczasem – jak wywodzą – 25 lipca rada przestała legalnie działać. „Wybiegi władz tymczasowych postawiły przed sądem alternatywę: partię wykreślić lub powołać organ, który przywróci stan zgodny z obowiązującym prawem” – piszą w we wniosku o ustanowienie kuratora, do którego dotarła „Rzeczpospolita”.