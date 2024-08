Ponad połowa Amerykanów to fani Taylor Swift

Kiedy w 2023 roku Swift zamieściła na Instagramie link kierujący do internetowego systemu rejestracji amerykańskich wyborców, ruch wzrósł do „średnio 13 tysięcy użytkowników na każde 30 minut”. Zachęcała do głosowania na demokratów w 2018 roku, popierając Partię Demokratyczną. W rozmowie z „Vanity Fair” przyznała, że do przerwania politycznej ciszy „zmusiła ją prezydentura Donalda Trumpa”. – Jestem dumna, że pokonałam strach i wątpliwości, by poprzeć przywódców, którzy mogą wyprowadzić nas z tego łamiącego serce momentu w historii – tłumaczyła 33-letnia wtedy gwiazda. Trump próbuje ją dzisiaj dezawuować, twierdząc, że słuchają jej 13-latki, które nie mają prawa głosu. Jeszcze bardziej nie lubią jej zwolennicy byłego prezydenta. Niemal co piąty obywatel USA jest przekonany, że Swift jest częścią tajnego planu, który miał pomóc Joe Bidenowi wygrać wybory prezydenckie, a blisko połowa słyszała o tych teoriach spiskowych – wynika z badań Monmouth University. Według sondażu przeprowadzonego przez Redfield & Wilton Strategies dla tygodnika „Newsweek” Swift odegra kluczową rolę w nadchodzących wyborach. Jej głos może przeważyć szalę i aktywizując wyborców, wpłynąć na bieg historii. A to już nie są akademickie dyskusje o artystycznej wartości jej piosenek. Czy Swift zatrzyma Trumpa przed powrotem do Białego Domu, dowiemy się już w listopadzie. A czy w Polsce ludzie kultury mają aż tak duży wpływ.

Sanah nie opowiedziała się przed wyborami

Część artystów się opowiada, jak aktorzy czy muzycy, niektórzy nawet próbowali sił w polityce lub jako komentatorzy polityczni, ale ci najpopularniejsi jak Sanah głosu przed wyborami nie zabierają. Dawid Podsiadło, który również zapełniał Narodowy, brał udział w akcjach profrekwencyjnych, ale po żadnej ze stron czytelnie się nie opowiedział. Milczy również wielu młodych hiphopowców, którzy mają wpływ na młodych.

Artyści nie mają obowiązku angażować się politycznie, agitować, opowiadać się po jednej ze stron. W Polsce u części przedstawicieli świata kultury istnieje obawa, że zostanie się zapisanym do jednego z politycznych obozów i odetnie sobie tym samym część zwolenników.

Gdy w 2018 roku ojciec i menedżerowie przestrzegali Swift, że jeśli opowie się przeciwko kandydatce republikanów do Senatu ze stanu Tennessee, którą była Marsha Blackburn, ultrakonserwatystka negująca teorię ewolucji, globalne ocieplenie, przeciwniczka ochrony praw kobiet, to skończy jak popularny w USA żeński zespół Dixie Chicks, który po tym, jak przed drugą wojną w Iraku skrytykował ze sceny prezydenta George’a W. Busha, stał się ofiarą zmasowanego hejtu i w efekcie grupa przestała istnieć, Swift odpowiedziała: – Nie mogłam uwierzyć, że storpedowała ustawę mającą wspierać ofiary przemocy domowej, gwałtu czy stalkingu – i poparła kandydata demokratów.

Gdy przestrzegali ją, że będą o niej pisać, że jest przeciwniczką Trumpa, Swift odpowiedziała: – Nie obchodzi mnie, co napiszą. Chcę być po właściwej stronie historii. – I te słowa warto przypomnieć każdemu, kto krytykuje artystkę, a nie ma odwagi stanąć po właściwej stronie historii.