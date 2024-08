Tymczasem Kim Dzong Un, w cytowanym przez północnokoreańskie media przemówieniu oskarżył USA o stworzenie „nuklearnego bloku militarnego”, który zmusił Koreę Północną do dalszego wzmocnienia swojego potencjału wojskowego. Kim zapowiedział też „zwiększenie gotowości nuklearnej kraju”. U boku Kim Dzong Una pojawiła się jego córka, Kim Ju Ae — było to jej pierwsze pojawienie się w przestrzeni publicznej od trzech miesięcy. W ubiegłym tygodniu południowokoreański wywiad przekazał parlamentarzystom, że — w jego ocenie — Kim Ju Ae jest przygotowywana do roli następcy Kima.



Korea Północna wielokrotnie potępiała wspólne ćwiczenia armii USA i Korei Południowej jako — w jej ocenie - przygotowania do inwazji na Północ.



Korea Południowa: To programy nuklearne i rakietowe Korei Północnej zagrażają pokojowi

Rzecznik Ministerstwa ds. Zjednoczenia Korei Południowej oświadczył, że nielegalne północnokoreańskie programy nuklearne i rakietowe są głównym zagrożeniem dla pokoju i stabilności na Półwyspie Koreańskim.