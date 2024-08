Czy mógł je odwołać, by wracać do Sejmu? – Byłoby to skrajnie nieodpowiedzialne z mojej strony, naraziłbym na szwank nie tylko siebie, ale myślę, że i nasz kraj. Budowanie dobrych relacji, zwłaszcza z USA, oparte jest za szacunku i wiarygodności – stwierdza poseł Sługocki.

KO nie pyta, premier Donald Tusk dymisjonuje

12 lipca rządzącej koalicji zabrakło zaledwie czterech głosów, by przyjąć ustawę depenalizującą aborcję. Nieobecność Sługockiego kosztowała go utratę stanowiska. Funkcję wiceprzewodniczącego klubu KO stracił też Roman Giertych, który w Sejmie się pojawił, ale głosu nie oddał. Partyjnej kary uniknął tylko poseł Krzysztof Grabczuk, który był wtedy w szpitalu.

– Skoro premier powiedział, że odwołuje ich z funkcji, tylko on mógł się z tych słów wycofać. Mieliśmy związane ręce. Cóż by nam dało wysłuchanie tłumaczeń Waldka. Osobiście uważam, że na dymisję nie zasłużył – mówi nam jeden z wysokich rangą polityków KO. W kuluarach bronili go nawet posłowie PiS.

Delegacja Sługockiego wcześniej niż projekt

Porządek obrad Sejmu na 11 i 12 lipca został ustalony przez marszałka Sejmu i doręczony posłom 27 czerwca – informuje nas Biuro Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu, podkreślając, że „o możliwości głosowania nad całością projektu posłowie byli poinformowani z ok. dwutygodniowym wyprzedzeniem”.

Formalne zgłoszenie polskiej delegacji ze Sługockim Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało do przedstawicielstwa RP przy ONZ w Nowym Jorku 18 czerwca. „Wniosek wyjazdowy został podpisany 28 czerwca 2024 r.” – odpowiada nam resort.