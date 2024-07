Kary za głosowanie ws. aborcji. Posłowie zawieszeni, wiceminister straci posadę

W głosowaniu nie wzięło udział pięciu posłów koalicji rządowej. Nie głosowało trzech posłów KO (Roman Giertych, Krzysztof Grabczuk i Waldemar Sługocki) oraz dwoje posłów Polski 2050 (Agnieszka Buczyńska, Paweł Zalewski). O ukaranie posłów, którzy w trakcie głosowania złamali dyscyplinę partyjną wnioskował do Donalda Tuska szef klubu KO Zbigniew Konwiński.



Głosowawanie w sprawie aborcji nie było zwykłym głosowaniem

„To nie było zwykłe głosowanie. Poseł Grabczuk w szpitalu - jest usprawiedliwiony. Posłowie Giertych i Sługocki zostaną zawieszeni w klubie poselskim i pozbawieni funkcji (wiceprzewodniczącego klubu i wiceministra)” – napisał Tusk na platformie X.

Roman Giertych odniósł się do swojej postawy na Twitterze/X. "Wiele moich poglądów ewoluowało, ale nie jestem Moniką Pawłowską a rebours. Dzisiaj ze względu na szacunek do poglądów jednak zdecydowanej większości wyborców KO oraz do dyscypliny klubowej postanowiłem nie brać udziału w głosowaniu nad projektem Lewicy" - napisał mecenas.

Tomasz Trela przewidział złamanie dyscypliny klubowej

Takie rozwiązanie przewidywał w rozmowie z „Rz” Tomasz Trela, wiceszef klubu parlamentarnego Lewicy. – Do przegłosowania każdej rzeczy w Sejmie potrzeba 231 głosów – przypomniał. – Wolałbym mieć więcej, najlepiej 276, żeby móc odrzucić weto prezydenckie. I niech w tym gronie będzie Giertych, który w sprawach fundamentalnych dla mnie wstrzyma się, albo zatnie w toalecie – dodał.