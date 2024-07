Donald Trump komentuje decyzję Joe Bidena. „To najgorszy prezydent w historii”

Jeśli prezydent jest psychicznie niezdolny do prowadzenia kampanii, jest też psychicznie niezdolny do posiadania kodów nuklearnych. Każdy Demokrata w Izbie Reprezentantów musi teraz odpowiedzieć: czy prezydent jest w stanie sprawować swoją funkcję do końca swojej kadencji? – zapytał.

Prezydent Joe Biden rezygnuje z ubiegania się o reelekcję

Joe Biden wycofał się z powtórnego kandydowania na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. "Uważam, że w najlepszym interesie mojej partii i kraju jest, abym ustąpił i skupił się wyłącznie na wypełnianiu obowiązków prezydenta do końca mojej kadencji" – oświadczył. Jako swoją następczynię wsparł Kamalę Harris.

„Chciałbym wyrazić moją najgłębszą wdzięczność wszystkim, którzy tak ciężko pracowali, abym został ponownie wybrany. Chcę podziękować wiceprezydent Kamali Harris za bycie niezwykłym partnerem w całej mojej pracy. Chciałbym także wyrazić moje szczere uznanie narodowi amerykańskiemu za wiarę i zaufanie, jakim mnie obdarzyliście” – napisał prezydent w oświadczeniu na platformie X.