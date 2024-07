Żądanie przeprosin od Szymona Hołowni ma związek ze słowami marszałka Sejmu, które padły kilka dni temu – Hołownia zapowiedział bowiem złożenie zawiadomienia do prokuratury ws. sędzi Trybunału Konstytucyjnego. - Złożę zawiadomienie do prokuratury na sędzię TK Krystynę Pawłowicz za nałożenie kary na posła Pawła Śliza mimo, że jest objęty immunitetem poselskim - zapowiedział w czwartek Hołownia.

Marszałkowi Sejmu chodziło o wydarzenia z czerwca, kiedy Trybunał Konstytucyjny zajmował się sprawą z wniosku prezydenta. Andrzej Duda kwestionował ustawę przyjętą przez Sejm po wygaszeniu mandatów poselskich skazanych polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jak relacjonowały media, na rozprawie pojawił się poseł Polski 2050 Paweł Śliz i zawnioskował o wyłączenie ze składu sędziowskiego Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza, którzy są byłymi posłami PiS i zostali wybrani do Trybunału w czasach rządów PiS, głosami większości parlamentarnej poprzedniej władzy. Po oddaleniu tego wniosku opuścił salę, na co oburzyła się Pawłowicz. Później ogłosiła, że TK nałożył na posła karę.

Odnosząc się do tej sprawy w programie „Kropka nad i” w TVN24 Marszałek Sejmu i szef Polski 2050 Szymon Hołownia stwierdził, że w jego przekonaniu Krystyna Pawłowicz "orzekała w swojej sprawie, wykluczenia siebie, jako byłej partyjnej koleżanki ludzi, których sprawa dotyczy i jeszcze złamała prawo, nakładając karę na posła, który reprezentował Sejm".

Krystyna Pawłowicz: Szymon Hołownia powinien mnie przeprosić

Krystyna Pawłowicz we wtorek poinformowała, że "procesowo wezwała marszałka Sejmu do przeprosin". Opublikowała także na portalu X pismo swojego pełnomocnika mec. Artur Wdowczyka. ”Działając w imieniu pani Krystyny Pawłowicz, niniejszym wzywam Pana Marszałka do: zaprzestania naruszeń dóbr osobistych pani Krystyny Pawłowicz w postaci dobrego imienia, czci i godności, poprzez wprowadzanie obywateli w błąd i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, że pani Krystyna Pawłowicz mogła popełnić przestępstwo z uwagi na nałożenie kary porządkowej dla posła, który naruszył powagę, spokój i porządek posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego" - czytamy.