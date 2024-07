- Rzadko odwracam wzrok od tłumu. Gdybym tego nie zrobił w tamtym momencie, cóż, nie rozmawialibyśmy dzisiaj, prawda? - mówił.



Czytaj więcej Polityka Trump wykorzystuje zdjęcie z zakrwawioną twarzą do zbierania środków na kampanię Zdjęcie, które Donald Trump uznał za "ikoniczne", wykonane tuż po zamachu na byłego prezydenta USA w czasie wiecu w Pensylwanii, pojawiło się na oficjalnej stronie byłego prezydenta USA z hasłem "nie lękajcie się".

"Dano mi szansę na zjednoczenie kraju”

Wchodząc na pokład samolotu w Bedminster w stanie New Jersey, lecącego do Milwaukee, gdzie w poniedziałek rozpoczęła się Narodowa Konwencja Republikanów, która potrwa do czwartku, Trump powiedział, że jego przemówienie będzie właściwe dla tego momentu w historii.

- To szansa na zjednoczenie całego kraju, a nawet całego świata. Dano mi tę szansę. Przemówienie będzie zupełnie inne, zupełnie inne niż planowałem to dwa dni temu - stwierdził kandydat republikanów.



Czytaj więcej Polityka Po zamachu na Donalda Trumpa Joe Biden apeluje do Amerykanów Po tym jak na wiecu wyborczym w Pensylwanii doszło do zamachu na kandydata Partii Republikańskiej na prezydenta, Donalda Trumpa, Joe Biden, występując w Gabinecie Owalnym, wygłosił orędzie do obywateli USA.

Trump powiedział, że jego decyzja o podniesieniu ręki, gdy agenci Secret Service wyprowadzali go ze sceny, miała na celu dać ludziom znać, że wszystko z nim w porządku: