- Lewica w tej sprawie zdała egzamin na szóstkę z plusem. Wszyscy byli obecni, wszyscy bronili praw kobiet — mówił Czarzasty. - Nie jestem zadowolony z tego co pokazała Trzecia Droga. Ale ludzie to widzą. Nie jestem zadowolony z tego, co się wydarzyło z panem (Romanem) Giertychem jako przedstawicielem Koalicji Obywatelskiej (nie wziął udziału w głosowaniu — red.), ale ludzie to widzą - dodał.



- Lewica będzie składała ten projekt konsekwentnie, aż do pozytywnego skutku — podsumował.

Włodzimierz Czarzasty kontra Marek Sawicki. „Marek, jedź na wakacje, odpocznij trochę”

Wicemarszałka Sejmu pytano też o słowa marszałka seniora, Marka Sawickiego z PSL. Sawicki w rozmowie z Programem I Polskiego Radia zarzucił politykom Lewicy, że „życie zbira wysyłanego przez Łukaszenkę, Putina na granicę, zabijającego nożem polskiego żołnierza, jest dla koleżanek z Lewicy ważniejsze, niż życie nienarodzonego dziecka”. Sawicki mówił o tym w kontekście głosowania w Sejmie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa, która była procedowana w piątek i przeciwko której głosowała cześć posłów Lewicy. - Przy tym projekcie rządowym spora część klubu Lewicy głosowała przeciw, w tym dwie panie ministry z rządu pana Donalda Tuska nie głosowały za tym projektem. Czy Donald Tusk, wyciągając konsekwencje wobec posłów w sprawie aborcji, wyciągnie także konsekwencje wobec ministrów swojego rządu, które nie głosowały za projektem rządowym? – pytał Sawicki.

– Dla mnie życie żołnierza jest tak samo ważne, jak życie kobiety i dziecka. A tu mamy sytuację, w której życie zbira wysyłanego przez Łukaszenkę, Putina na granicę, zabijającego nożem polskiego żołnierza, jest dla koleżanek z Lewicy ważniejsze, niż życie nienarodzonego dziecka – dodał.



- Marek, jedź na wakacje odpocznij trochę. Taka prośba. Złap dystansu do życia, złap uśmiechu trochę. Ludzie się uśmiechają, ludzie są dla siebie dobrzy i są mądrzy też - skomentował te słowa Czarzasty.