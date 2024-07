Donald Tusk przegrywa w sprawie aborcji, To komplikuje plany koalicji

Jak to się stało, że tak ważny projekt przepadł w Sejmie? I to mimo że aż 14 osób z klubu PiS nie głosowało? Zdaniem większości naszych rozmówców z koalicji rządzącej – i to z różnych partii – projekt i całe głosowanie nie były wystarczająco dobrze „przeliczone” przed piątkiem, zabrakło konkretnych ustaleń między klubami tworzącymi koalicję. Efektem tego politycznego niedopatrzenia było późniejsze zaskoczenie posłów i posłanek koalicji rządzącej, zwłaszcza KO i Lewicy.

Zdaniem jednego z naszych rozmówców z klubu KO projekt powinien być głosowany ponownie, ale właśnie po dokładnym przeliczeniu wszystkich głosów i zbadaniu sytuacji we wszystkich klubach tworzących koalicję. Powtórna porażka byłaby ponownym impulsem demobilizującym dla wyborców koalicji, zwłaszcza jej najbardziej liberalnej części.

Przełom wkrótce? Nic na to nie wskazuje

Kalendarz prac Sejmu jest jasny. Po zakończonym w piątek posiedzeniu przed kilkutygodniową przerwą wakacyjną planowane jest tylko jedno posiedzenie – w dniach 23–26 lipca. Kolejne ma się odbyć dopiero w dniach 11–13 września.

Projekt, który przepadł w piątkowym głosowaniu, trafił do Sejmu na początku kadencji, przez ostatnie miesiące pracowała nad nim sejmowa komisja nadzwyczajna, która zajmuje się też pozostałymi projektami liberalizującymi prawo aborcyjne. Czy jest szansa na to, że dojdzie do szybkich prac i jeszcze szybszego głosowania nad projektem, tak by wkrótce trafił do Senatu i prezydenta? – Nie ma takiej możliwości – twierdzi nasz dobrze poinformowany rozmówca z kuluarów Sejmu.

Ustawy takie jak te dotyczące aborcji czy np. projekt o związkach partnerskich mają trafiać na biurko prezydenta Andrzeja Dudy – aż do przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Ten zapowiedział już wcześniej weto ustawy o depenalizacji, zawetował m.in. rozwiązania dotyczące tabletki „dzień po”.