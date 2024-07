Lewica ma problem z obsadzeniem stanowisk "swoich" wiceministrów

Lewandowski mówi dziś „Rzeczpospolitej”, że żadnych nieprawidłowości nie wykazał audyt wewnętrzny urzędu miasta, a CBA po wstępnych czynnościach analitycznych nawet nie wszczęła działań kontrolnych ani postępowania wyjaśniającego. – Jako zastępca prezydenta odpowiadałem za bardzo wrażliwe obszary, bo poza mieszkalnictwem nadzorowałem m.in. gospodarkę odpadami dla całej aglomeracji, gospodarkę wodą, ściekami czy zarządzanie cmentarzami. Wstrzymanie złodziejskiej prywatyzacji zasobu mieszkaniowego, transparentne zlecania odbioru i zagospodarowania odpadów, budowa i remonty nieruchomości mieszkaniowych oraz przejęcie przez miasto zarządzania cmentarzami z rąk prywatnego podmiotu najdelikatniej rzecz ujmując nie wywoływało entuzjazmu w niektórych środowiskach – wspomina. Dodaje, że właśnie dlatego w czasie kampanii wyborczej w 2018 r. stał się obiektem czarnego PR-u, którego elementem było nagłośnienie rzekomych nieprawidłowości w zleceniach marketingowych.

Zdaniem Lewicy opóźnienia w powoływaniu wiceministrów wynikają z normalnych procedur

Dlaczego więc jego nominacja się przeciąga? – Gdyby rząd sprawowała jedna partia, proces ten przebiegałby na pewno szybciej, jednak istota rządów koalicyjnych wymusza koordynację, więc i wydłużanie procesów decyzyjnych – wyjaśnia Lewandowski.

Również jeden z liderów Nowej Lewicy w Wielkopolsce i wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański twierdzi, że kandydatura nie budzi kontrowersji. – Pan Tomasz Lewandowski był przez wiele lat szefem Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych i wiem, że prezydent miasta nie miał do niego żadnych zastrzeżeń – zauważa.

Co innego twierdzą jednak nasi informatorzy w KO. Ich zdaniem Lewandowski dostanie w końcu posadę wiceministra, jednak do niedawna nie było to pewne, bo kandydaturę wyjątkowo długo sprawdzały służby, a sprawa wywołała napięcia w koalicji. – Od wyborów samorządowych, gdy Kukucki został prezydentem Włocławka, minęły już trzy miesiące. To wystarczająco dużo czasu, by powołać jego zastępcę – mówi jeden z nich.

Jego zdaniem zwłoka była dla Lewicy jest tym boleśniejsza, że jednym z najważniejszych punktów jej programu jest budowa tanich mieszkań na wynajem. Szef partii Włodzimierz Czarzasty uspokaja. – Opóźnienia w powołaniu wiceministrów wynikają z normalnych procedur – twierdzi.