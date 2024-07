Biały Dom potwierdził późnym wieczorem w sobotę czasu lokalnego, że Joe Biden i Donald Trump rozmawiali przez telefon, ale nie podano szczegółów rozmowy. Doradca Trumpa również potwierdził, że doszło do takiej rozmowy.

Biden wrócił do Białego Domu w sobotę późnym wieczorem z Delaware, gdzie spędził weekend.

Biden wierzy, że „Trump ma się dobrze”. Prezydent USA został poinformowany przez najwyższych urzędników Secret Service i Homeland Security o szczegółach zdarzenia w Butler w Pensylwanii.

Próba zamachu na Donalda Trumpa. Biden modli się za byłego prezydenta

- W Ameryce nie ma miejsca na tego rodzaju przemoc - stwierdził prezydent. To chore. To chore. To jeden z powodów, dla których musimy zjednoczyć ten kraj. Nie możemy na to pozwolić. Nie możemy być tacy. Nie możemy na to przyzwalać - dodał.