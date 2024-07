Donald Tusk o słowach Andrzeja Dudy: Wstyd, pluje na polski rząd

"Pojechać do Waszyngtonu na szczyt NATO, żeby napluć w telewizyjnym wywiadzie na polski rząd i zapowiedzieć kolejne veta. Nie na tym polega misja prezydenta. Wstyd" - czytamy we wpisie, który Donald Tusk opublikował w środę na platformie X.

Reklama

Premier Donald Tusk skomentował słowa Andrzeja Dudy. „Nie na tym polega misja prezydenta”

Premier Tusk odniósł się w ten sposób do ostatnich wypowiedzi prezydenta. W rozmowie z TVN Andrzej Duda powiedział między innymi, że nie podpisze ustawy ws. depenalizacji pomocnictwa przy aborcji. - Dla mnie aborcja to jest zabijanie ludzi — stwierdził, zaznaczając, że "kobiety, które są w ciąży, jeżeliby dokonały aborcji, nie powinny być w żaden sposób karane”. - Bo kobieta jest tutaj w szczególnej sytuacji. Nie wolno takich rzeczy robić - dodał prezydent.

Czytaj więcej Polityka Andrzej Duda: Polska będzie zagrożona, jeśli Ukraina upadnie i Rosja wygra wojnę - W sprawach polityki zagranicznej, zwłaszcza w sprawie Ukrainy, Polska i Węgry prowadzone przez Orbana to są dzisiaj dwa zupełnie biegunowe podejścia - powiedział prezydent Andrzej Duda w rozmowie z TVN24.

Andrzej Duda o aborcji i łamaniu prawa

W rozmowie z Telewizją Republika prezydent stwierdził zaś, że ”obecnie w Polsce mamy do czynienia z absolutnym pokazem hipokryzji ze strony wszelkich instytucji europejskich, wszelkich NGO-sów europejskich i tak dalej". - Dochodzi do drastycznego łamania prawa i konstytucji w Polsce w ciągu ostatniego pół roku (...). Mamy do czynienia z czystym i oczywistym bezprawiem - podkreślał. - Mamy do czynienia z kolejnymi przedstawicielami Komisji Europejskiej, którzy przyjeżdżają i opowiadają o przywracaniu w Polsce praworządności — dodał.