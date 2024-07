Daniel Obajtek o komisji śledczej: Szczerba powinien wysłać policję do Seulu i poprosić prezesa Hyundaia

Mam prawo na komisję przyjść, mam prawo na komisję nie przyjść, mam prawo być obciążony karą, jeżeli nie przyjdę – i tak się też stało. Daniel Obajtek

– Nie zostało mi to przełożone. Proszę zobaczyć: minął miesiąc od wyborów i dopiero teraz idę na komisję. Czyli nie było takiego pośpiechu tak naprawdę - podkreślił były prezes Orlenu. Pytany, czy uważa że sprawa ma charakter polityczny, odparł "oczywiście, że to jest sprawa polityczna". - To pierwszy raz w kraju, że kogoś na komisję próbuje się ściągać przez policję, że się robi blokady na drogach, sprawdza bagażniki, obstawia miejsca, w których ja jestem. Takich rzeczy się nie robi w państwie demokratycznym i to jest jedna wielka łapanka – przekonywał w Polsat News Obajtek.

Były prezes Orlenu zapowiada konferencję prasową. "Mam pewne rzeczy do przekazania Polakom"

– Nie robiono tego wobec pana Tuska ani wobec pani Gronkiewicz-Waltz albo wobec innych po kolei. Mam prawo na komisję przyjść, mam prawo na komisję nie przyjść, mam prawo być obciążony karą, jeżeli nie przyjdę – i tak się też stało - ale nie można w taki sposób działać, wykorzystywać mechanizmów państwa do zwykłego politykierstwa – mówił polityk. Zapowiedział, że po zakończeniu swojego wystąpienia przed komisją zorganizuje konferencję prasową. - Mam pewne rzeczy do przekazania Polakom - zadeklarował.

Były przewodniczący komisji śledczej ds. tzw. afery wizowej przekonywał, że wykonawca inwestycji Orlenu pod kompleks Olefiny III pod Płockiem w sposób nieuprawniony uzyskał dostęp do wewnętrznego systemu e-konsulat MSZ. - Nie rozumiem, a co ma z tym prezes Orlenu wspólnego? - skomentował Obajtek.

- My jako Orlen przekazaliśmy nieruchomość. Musieliśmy zrobić montaż finansowy i za całą inwestycję, i za zatrudnienie ludzi na tę inwestycję odpowiada konsorcjum Hyundai-Reunidas. Więc tak naprawdę jeżeli chodzi o komisję, to pan Szczerba powinien wystąpić do Seulu, wysłać tam policję i poprosić pana prezesa Hyundaia w tym zakresie - oświadczył Daniel Obajtek. Na uwagę, że nadzorował tę inwestycję, odpowiedział: - My mamy dopilnować, żeby inwestycja była na czas, żeby odebrać tę inwestycję i żeby zapewnić finansowanie. - Mylić imigrantów z pracownikami to jest nie w porządku wobec Polaków - dodał.