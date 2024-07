Dzieci dostaną w Sejmie własną komisję

„Dobrostan oraz prawa dzieci i młodzieży to dla ustroju demokratycznego temat najwyższej wagi” – brzmi pierwsze zdanie uzasadnienia do projektu zmiany w regulaminie Sejmu, który właśnie trafił do laski marszałkowskiej. Autorzy projektu, posłowie KO i Polski 2050, chcą utworzenia nowej komisji stałej w Sejmie – do spraw dzieci i młodzieży.

Komisji stałych jest obecnie 29, a zwiększenie tej liczby zawsze jest dużym wydarzeniem. Po raz ostatni doszło do tego w VII kadencji Sejmu, przypadającej na lata 2011–2015, gdy utworzono komisje do spraw Petycji i do Spraw Polityki Senioralnej, a dotychczasową Komisję Administracji i Spraw Wewnętrznych rozbito na dwie. Tym razem nowa komisja do spraw dzieci i młodzieży ma częściowo przejąć kompetencję Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, a ta ostatnia skróci swoją nazwę o człon „i młodzieży”.

Czym zajmie się w Sejmie komisja do spraw dzieci i młodzieży

O tym, że w Sejmie na powstać nowa komisja, już przed miesiącem mówił marszałek Szymon Hołownia z Polski 2050–Trzeciej Drogi. – Legislacja, która przechodzi przez Sejm, jest oglądana od strony gospodarczej, od strony polityki społecznej, od strony prawnej. Nie ma żadnej komisji w Sejmie, która patrzyłaby na nią oczami dzieci i młodzieży – uzasadniał.

Jeszcze więcej na temat motywów powołania komisji można dowiedzieć się z uzasadnienia do projektu zmian w regulaminie. Posłowie piszą m.in., że wskutek niskiej dzietności społeczeństwo kurczy się w szybkim tempie, a „do rangi absolutnego priorytetu urasta potrzeba wspierania dialogu międzypokoleniowego jako warunku koniecznego spójności społecznej”. Powołują się na raport UNICEF „Miejsca i przestrzenie. Wpływ środowiska na dobrostan dzieci”, w którym Polska uzyskała wyniki poniżej przeciętnej w wielu kategoriach, a wyjątkowo źle wypadła, jeśli chodzi o przeludnienie gospodarstw domowych. Podkreślają też zagrożenia związane z funkcjonowaniem w środowisku cyfrowym i wagę kryzysu psychicznego wśród młodych ludzi. Powołują się na statystyki, zgodnie z którymi w 2022 roku odnotowano ponad 2 tys. prób samobójczych u osób poniżej 18. roku życia, o 150 proc. więcej niż w 2020 roku.