Wątpliwości co do tego, czy Suwerenna Polska, która startowała w wyborach z list PiS, nie wykorzystała środków z Funduszu Sprawiedliwości do finansowania kampanii wyborczej pojawiły się w związku z zeznaniami Tomasza Mraza, byłego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości, który obecnie współpracuje z prokuraturą. Mraz twierdził, że lider Suwerennej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, przyznawał politykom swojej formacji limity środków z Funduszu Sprawiedliwości do wykorzystania w okręgach wyborczych.



Minister sprawiedliwości Adam Bodnar potwierdził w środę, że złoży zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej. Chodzi o powiązania środków przyznawanych z Funduszu Sprawiedliwości z okręgami wyborczymi, gdzie kandydatami byli członkowie Suwerennej Polski, w tym byli członkowie rządu Zjednoczonej Prawicy.

Na początku czerwca Ministerstwo Sprawiedliwości kierowane przez Adama Bodnara opublikowało materiały ilustrujące przepływy wydatków z Funduszu Sprawiedliwości. Z analizy danych wynika, że z 224 mln zł dotacji przyznanych decyzją ministra w latach 2019-2023, 201 mln trafiło do okręgów wyborczych, z których startowali politycy Suwerennej Polski.

Sondaż: 65 proc. osób w wieku powyżej 50 lat uważa, że PiS powinien stracić subwencję z budżetu

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy — ich zdaniem — PiS powinien stracić subwencję z budżetu jeśli Suwerenna Polska korzystała ze środków z Funduszu Sprawiedliwości do prowadzenia kampanii wyborczej.



Najedź myszką (stuknij w ekran) na diagram, by wyświetlić interesującą Cię wartość liczbową. rp.pl/Weronika Porębska

Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 58,1 proc. badanych.