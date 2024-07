Władimir Kara-Murza bez kontaktu ze swoimi prawnikami

„Prawnicy nigdy nie byli w stanie zobaczyć się z Władimirem i upewnić się, że wszystko z nim w porządku” - napisała, dodając, że Kara-Murza cierpi na polineuropatię, „chorobę spowodowaną dwoma ciężkimi zatruciami”.

Kara-Murza twierdził, że został dwukrotnie otruty środkiem paralityczno-drgawkowym Nowiczok — w 2015 i 2017 roku — co spowodowało u niego niewydolność wielonarządową i zapadnięcie w śpiączkę. Kreml zaprzeczył, by zaplanował zamach na opozycjonistę, ale Kara-Murza od dawna utrzymuje, że "nie było innego możliwego powodu" niż atak motywowany politycznie.

W wywiadzie dla CNN na krótko przed aresztowaniem w 2022 r. Kara-Murza skrytykował Kreml za prześladowania przeciwników politycznych i inwazję na Ukrainę.

"Ci ludzie mają dosłownie dziesięciolecia doświadczeń w ściganiu swoich przeciwników politycznych. Trucizna była szczególnie ulubioną metodą, ponieważ daje im — a przynajmniej dawała, dopóki nie wyszły na jaw wszystkie te śledztwa medialne — wiarygodne zaprzeczenie — powiedział Kara-Murza w wywiadzie dla CNN.

Kara Murza: Dopiero wojna na Ukrainie otworzyła oczy politykom na Zachodzie

- Ten reżim, który jest dziś u władzy w naszym kraju, jest nie tylko skorumpowany, nie tylko kleptokratyczny, nie tylko autorytarny — to reżim morderców. I ważne jest, aby powiedzieć to głośno - powiedział, dodając, że to "tragiczne", że dopiero inwazja na Ukrainę sprawiła, że kraje zachodnie "otworzyły oczy" na niebezpieczeństwo reżimu Putina.